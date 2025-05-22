「野柳石光夜訪女王」6／28展開　早鳥票今開賣

▲「2025野柳石光夜訪女王」活動6月28日至7月13日於野柳地質公園浪漫登場。（圖／觀光署提供）

記者周湘芸／台北報導

夏夜限定沉浸式光影盛會「2025野柳石光夜訪女王」活動，將於6月28日至7月13日晚間6點30分至9點於野柳地質公園浪漫登場，平日票225元、假日票250元、敬老票（65歲以上）150元，今天中午12時起開放網路預購平日及假日早鳥票（加贈活動特約商店100元電子抵用券1張）。

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處今舉辦「2025野柳石光夜訪女王」活動記者會，觀光署長周永暉表示，野柳地質公園是北台灣重要國際景點，為國際旅客必訪熱點，「野柳石光夜訪女王」品牌自2018年起推動，限時限量開放遊客夜間參觀野柳地質公園，以女王頭獨特地景魅力結合光影效果，營造野柳夏日夜間光環境氛圍。

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周永暉指出，為吸引國際旅客，今年首度規劃7月9日為國際日，當日入場的國際旅客，憑護照可兌換限量紀念品1份，期待以光影盛會拉近世界距離，帶動皇冠海岸觀光圈內食宿遊購行產業。

▲「2025野柳石光夜訪女王」活動6月28日至7月13日於野柳地質公園浪漫登場。（圖／觀光署提供）

觀光署表示，今年活動以「女王變裝盛會」為主軸，結合地景、藝術、創意與科技，勾勒出野柳得天獨厚的自然奇景，從極光般閃耀的夢境氛圍、女王音樂饗宴、野柳海洋奇境場景、雷射迷霧交織的奇幻空間，到藝術家及在地學生創作的女王變裝嬌點盛會，活動也串聯皇冠海岸觀光圈超過50家特約店家共同響應，憑活動門票可享優惠或兌換限量商品等。

觀光署指出，2025野柳石光夜訪女王活動自6月28日至7月13日舉辦，分場次（晚間6點30分及7點30分）限量購票，包含平日票225元、假日票250元、敬老票150元等票種。今天中午12點起開放KKDAY、KLOOK、北北基好玩卡、雄獅旅遊、易遊網、ibon等線上通路預購平日及假日早鳥票。