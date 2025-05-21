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全台連假訂房率「蓋牌」惹議　交長：50%旅客當天才找住宿

▲▼立委蔡其昌今質詢表示，觀光署過去都會公布各縣市連假訂房率，現在卻僅公佈前3名，消費者無法提前得知要避開哪些擁擠的縣市。（圖／記者周湘芸攝）

▲立委蔡其昌表示，觀光署過去都會公布各縣市連假訂房率，現在卻僅公布前3名，消費者無法提前得知要避開哪些擁擠的縣市。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

交通部觀光署過去在連續假期前會公布各縣市訂房狀況，但今年端午連假起僅公布超過6成的3個縣市。立委今日於立法院質詢指出，這對消費者來說，無法提前完整得知要避開哪些擁擠的縣市。交通部長陳世凱表示，現在發現有約50%的旅客是當天才訂房，因此訂房率的參考價值愈來愈低，未來可能可以考慮前一天公布。

立委蔡其昌今日質詢表示，觀光署過去都會公布各縣市連假訂房率，現在卻僅公布前3名，消費者無法提前得知要避開哪些擁擠的縣市，應該再評估如何公布對消費者最好。

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觀光署長周永暉指出，並非不公開訂房率，主要是因為訂房率非實際住房率，疫情後發現旅客訂房時間點愈來愈晚，有50%是當天才選擇訂房入住。

陳世凱表示，過去在連假前15天公布訂房率的用意是提供地方進行交通疏運，後來發現這個數字的參考價值愈來愈低，因為有50%的旅客是當天才訂房，所以才僅公布前3名縣市，若有需求，未來可能可以考慮前一天公布。

觀光署指出，連續假期訂房率主要是提供地方政府或交通主管機關，評估可能出遊的人潮及車潮，事先採行適當的交通疏運措施；同時也讓民眾知曉熱門住宿地點，提早訂房或規劃避開易壅塞景點行程路線。另外，先前公布所有縣市訂房率，部分地方政府反映該轄部分熱門景點訂房率不算低，對於尚未訂房民眾看到誤解該縣市不好玩，可能反而不訂房。

觀光署表示，今年端午連假3天（5月30日至6月1日），觀光署調查統計連假前15天全國各地平均訂房率為42.41%，假期前2日中，六都前3名為台北市51.90%、新北市47.79%、台南市44.84%；非六都前3名為苗栗縣66.64%、連江縣66.44%、澎湖縣62.18%。

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