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台大學霸淪國際毒梟！　「法老」用1招吸收22萬人

林睿庠年僅24歲，且具有台大資管系背景，利用網路專長成為全球毒梟，讓執法人員非常訝異。（翻攝自X）

▲林睿庠年僅24歲，且具有台大資管系背景，利用網路專長成為全球毒梟，讓執法人員非常訝異。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

24歲的台大資管系畢業生林睿庠，在我邦交國聖露西亞擔任外交替代役男，去年五月轉機美國紐約準備赴新加坡申請研究所，在紐約甘迺迪機場遭美方FBI逮捕。林睿庠以「法老王」（Pharoah），或「法老」（faro）化名身分掌控平台運營，聘用員工24小時服務來自全球各地的毒品顧客與賣家，光是上網來此買毒的會員人數就衝破22萬人。

林睿庠涉嫌架設被稱為「隱身」（Incognito）的毒品暗網市場，利用加密貨幣交易平台媒介毒品買賣及假藥交易，短短三年多來不法所得超過一億美金，美方以涉及販毒與洗錢等四項重罪將他起訴，最重可判終身監禁。

FBI透過通訊監控發現林睿庠在19歲時，就以手寫方式寫下架設暗網流程圖，再回寄到自己的電子信箱成為販毒鐵證。（翻攝自紐約南區聯邦法院文件）

▲FBI透過通訊監控發現林睿庠在19歲時，就以手寫方式寫下架設暗網流程圖，再回寄到自己的電子信箱成為販毒鐵證。

林睿庠就讀台大時，一度丟履歷到某家金控公司，在後端與區塊鏈研發部門擔任實習生，因表現良好獲續留，但他短短工作幾個月後即離職，同仁對他其實沒有太深印象，只記得他為人客氣，工作也相當敬業，因為他只是實習生，因此並未交付他機密文件或敏感任務。

不過，檢調仍懷疑林睿庠可能是故意到金控公司應徵上班，藉此學習金融區塊鏈相關知識與實務運作經驗，他遭美方逮捕之初，對犯罪細節並未全盤託出，不過眼見美方蒐證齊全，跟律師討論後決定認罪，並陸續供出幕後其他四名未曝光共犯及數位販毒金流，全案原本預定今年3月宣判，紐約法院也罕見決定延至今年9月，一旦FBI順利抓到漏網之魚或案情出現更大進展，林睿庠可望獲得減刑。

林睿庠成立被稱為「隱身」（Incognito）的毒品暗網市場，利用加密貨幣交易平台在全球各地撮合毒品交易。（翻攝自美國司法部）

▲林睿庠成立被稱為「隱身」（Incognito）的毒品暗網市場，利用加密貨幣交易平台在全球各地撮合毒品交易。

本刊掌握，林睿庠突然認罪最大原因，主要和獨自撫養他長大的母親有關。他自認年紀尚輕，還有大好人生，加上沒好好孝順母親，就要相隔一方，更不願意一輩子都在美國牢裡度過，所以才會在美方勸說下態度逆轉，至於他認罪咬出其他共犯，能否獲得美方輕判，有待9月判決出爐。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。


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