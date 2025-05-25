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涉詐3億美元！「月賺30%零風險」騙倒2600人　30歲女嫌曼谷落網

▲▼ 女子,女性,女同事,滑手機。（圖／VCG）

▲越南一名30歲女子涉及加密貨幣、外匯投資詐騙遭通緝。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

越南一名30歲女子涉及加密貨幣、外匯投資詐騙遭通緝逮捕，此案超過2600人受害，總計造成3億美元（約新台幣89.8億元）的損失。這名女子潛逃泰國曼谷後，已於23日在飯店落網，她的2名保鑣也被逮捕。

泰國頭條新聞、Thaiger等報導，越南早在2024年12月10日就對越南女子Ngo Thi Theu（又稱Madam Ngo，下稱Ngo）以隱匿犯罪行為的罪名發布通緝令，因為她在涉嫌進行詐欺性投資的犯罪集團之中扮演重要角色。該犯罪集團的詐騙手法為，建立網站之後，誘騙民眾註冊並投資外匯或加密貨幣平台，謊稱可獲得高額回報，並透過指定管道匯款。

Ngo及其同夥承諾每月會提供20%至30%的回報吸引受害者投資，並利用越南公眾人物或網紅代言推廣，舉辦投資說明會，宣稱「零風險」、「回本快」，鼓勵介紹他人參加取得佣金。初期，犯罪集團會讓受害人以少量資金投資且成功提取利潤贏得信任，但隨後逐步引導追加投資，最終當金額累積到一定程度時，便切斷聯繫。

此案總計超過2600人受害，造成3億美元（約新台幣89.8億元）的損失。經查，詐騙集團由土耳其籍人士帶頭，聯合35名越南人進行運作，員工超過1000人，在越南全境設有44個詐騙作戰中心，包括河內、胡志明市、峴港等主要城市。

越南請求國際刑警組織發布紅色通緝令，隨後確認Ngo潛逃泰國藏身曼谷一間飯店內，便與泰國警方聯手，逮捕Ngo與她的2名貼身保鑣。Ngo供認參與犯罪，騙得資金大多落入組織老大手中，她僅獲得部分利潤分成，且透過越南房地產投資洗白。目前她正被泰國警方拘留，等待引渡回越南。

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