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用母語唱出文化根　台東國中小本土語歌謠大賞登場

▲台東中小學本土語歌謠大賞共180位學生參賽。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東中小學本土語歌謠大賞共180位學生參賽。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為推動本土語言教育向下扎根，台東縣政府教育處24日起一連兩天於國立台東大學國際會議廳舉辦「113學年度台灣母語日國中小本土語文歌謠比賽」，吸引來自縣內56所學校、共180位學生踴躍參與。參賽語別橫跨台語、客語及七大原住民族語，展現台東多元語言文化風貌，也凸顯下一代對母語傳承的熱情與創造力。

比賽依年級與語別分組進行，包括閩南語、客家語與阿美、排灣、卑南、布農、魯凱、達悟、噶瑪蘭等原民語組別，由國小低、中、高年級至國中組逐一登台獻唱。選手們在指導老師帶領下，以歌聲詮釋族群語言的韻律與文化記憶，唱出土地故事，也唱出對文化根源的深刻連結。

教育處表示，語言是文化最重要的載體，母語不僅是溝通工具，更是族群歷史、智慧與認同的體現。透過歌謠比賽，讓學生不只是學語言，更在音樂中理解文化、參與傳統、感受創新。這項比賽也被視為文化教育的一環，有助於學生培養多語能力與跨文化理解力。

縣府強調，在全球化與科技化浪潮下，更應珍視語言多樣性與文化永續。此次歌謠比賽，不只是表演與競技，更是孩子們展現「尊重與自信、學習與參與、傳承與分享、實踐與永續」核心價值的舞台。藉由這樣的展演機會，期待更多學子能在歌聲中找到自己的文化定位，並開啟屬於自己的音樂與語言旅程。

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