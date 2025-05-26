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你當我是狗？女上班4天被炒「控老闆沒保勞健保」...炸雞店全說了

台南市南區1間炸雞店傳出勞資糾紛，尹姓女員工指控上班4天就被老闆解雇。（示意圖／unsplash）

▲台南市南區1間炸雞店傳出勞資糾紛，尹姓女員工指控上班4天就被老闆解雇。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

台南南區新興路一段1間炸雞店，24日傳出勞資糾紛。一名尹姓女員工不滿上班4天就遭解雇，老闆除了沒有幫她保勞健保，也沒支付她上班這幾天的薪水，讓她忍不住對老闆破口大罵「你當我是狗？」台南市勞工局表示，依照勞基法規定，解雇前需給予預告期限。對此炸雞店老闆承認疏失，但也指出尹女工作狀況不佳，甚至還帶就讀大學的女兒一起上班，才會希望能盡快將她辭退。

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台南市1名尹姓女子，24日與1間炸雞店發生勞資糾紛，據悉這間炸雞店位於南區新興路一段上，尹姓女子表示自己透過人力銀行求職，工作期間都有依照雇主指示做事，然而上班4天後，卻突然被老闆解雇，對方不僅沒為她保勞健保，也沒有給她薪水，尹女氣得對老闆大罵「你都沒有給我保勞保喔，還馬上叫我不要來，你當我是狗？」

尹女氣得當場報警，怒控老闆違反勞基法，警方到場後先勸尹女冷靜下來，不要影響店家營業，同時也建議她可以尋求勞工局的幫助。對此炸雞店老闆坦承，未於尹女上班第1天就幫她投保，確實有疏失，然而尹女上班狀況不如預期，後來甚至帶著已經上大學的女兒一起上班，讓人十分為難，因此才想盡快結束雇傭關係。

對此台南市勞工局職安處長李炫昌指出，依照勞基法第12條，即使員工無法勝任工作，雇主在解除雇傭關係前，也需給予預告期限。李炫昌也建議尹女，若有勞資爭議，可向勞工局洽詢，會協助她爭取權益。

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