康建生技4死槍擊案「兇嫌死刑撤銷」　翁曉玲轟：拜英明大法官之賜

▲南投康建生技槍擊4死案，兇嫌李鴻淵 。（圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

引起社會注目的「南投縣康建生技4死槍擊案」，凶嫌李鴻淵歷審遭判3個死刑，但最高法院今（26日）撤銷3個死刑判決，發回台中高分院更審。對此，國民黨立委翁曉玲表示，拜「英明」的大法官之賜，又一個惡男死刑犯可免死，與四位慘死受害人家屬，苦等兇手伏法，至今未果，兩相對比，實在諷刺。她直言，賴清德政府及大法官保護兇手立場十分清楚，若取得國會多數、完全執政，估計第一個通過的法案就是全面廢除死刑。

康建生技公司民國111年7月14日發生槍擊案，犯嫌李鴻淵造成負責人賴敏男重傷，賴敏男的70歲弟弟及40歲女兒、60歲劉姓男課長、45歲張姓女員工死亡，今日傳出最高法院撤銷兇嫌李鴻淵3個死刑判決，引起各界議論。



對此，翁曉玲指出，最高法院表示，依照大法官憲判字8號（死刑釋憲案）判決，要對被告的「更生教化」做鑑定，但原審法院沒做，所以撤銷原死刑判決。

翁曉玲直言，四位慘死受害人的家屬，苦苦等待喪盡天良的兇手伏法，至今未果；就是因為司法要反覆確認兇手更生教化的可能性，盡其全力保護兇手權益，兩相對比，實在諷刺。

翁曉玲認為，賴清德政府及其大法官保護兇手而非死者的立場十分清楚，立法院若讓民進黨取得多數、讓賴清德完全執政，估計第一個通過的法案就是全面廢除死刑。

最後，翁曉玲強調，一個不重視民意、會沒收公投的政府，不用懐疑，它什麼反民主、反正義的事都做得出來的。

▼國民黨立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）