　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

康建生技4死槍擊案「兇嫌死刑撤銷」　翁曉玲轟：拜英明大法官之賜

▲▼ 。（圖／資料照）

▲南投康建生技槍擊4死案，兇嫌李鴻淵 。（圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

引起社會注目的「南投縣康建生技4死槍擊案」，凶嫌李鴻淵歷審遭判3個死刑，但最高法院今（26日）撤銷3個死刑判決，發回台中高分院更審。對此，國民黨立委翁曉玲表示，拜「英明」的大法官之賜，又一個惡男死刑犯可免死，與四位慘死受害人家屬，苦等兇手伏法，至今未果，兩相對比，實在諷刺。她直言，賴清德政府及大法官保護兇手立場十分清楚，若取得國會多數、完全執政，估計第一個通過的法案就是全面廢除死刑。

康建生技公司民國111年7月14日發生槍擊案，犯嫌李鴻淵造成負責人賴敏男重傷，賴敏男的70歲弟弟及40歲女兒、60歲劉姓男課長、45歲張姓女員工死亡，今日傳出最高法院撤銷兇嫌李鴻淵3個死刑判決，引起各界議論。

對此，翁曉玲指出，最高法院表示，依照大法官憲判字8號（死刑釋憲案）判決，要對被告的「更生教化」做鑑定，但原審法院沒做，所以撤銷原死刑判決。

翁曉玲直言，四位慘死受害人的家屬，苦苦等待喪盡天良的兇手伏法，至今未果；就是因為司法要反覆確認兇手更生教化的可能性，盡其全力保護兇手權益，兩相對比，實在諷刺。

翁曉玲認為，賴清德政府及其大法官保護兇手而非死者的立場十分清楚，立法院若讓民進黨取得多數、讓賴清德完全執政，估計第一個通過的法案就是全面廢除死刑。

最後，翁曉玲強調，一個不重視民意、會沒收公投的政府，不用懐疑，它什麼反民主、反正義的事都做得出來的。

▼國民黨立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼行政院長卓榮泰 立委翁曉玲 立法院備詢 索資 相關。（圖／記者屠惠剛攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
413 2 1909 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
周三鋒面接近！連2天雨炸全台
爸得流感「肺一半變白」送急診隔天驟逝　洪小鈴當場眼淚潰堤！
快訊／民生社區直播小學生上下課！　陸配直播主被送辦
京華城案外案！檢調20路搜索中石化公司
「沉迷A片」集體擺爛？亞馬遜部落提告求償近54億
爸媽都罹癌…賈靜雯活動現場哭了！
吳釗燮與藍白委都缺席　國安會1600萬預算2分鐘光速解凍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

康建生技4死槍擊案「兇嫌死刑撤銷」　翁曉玲轟：拜英明大法官之賜

吳釗燮與藍白委都缺席　國安會1600萬預算2分鐘光速解凍

67歲抗癌中陳文茜罕見露面　自爆打類固醇臉腫髮白

曝「期待交棒黨主席」心境　朱立倫：我立場一直都是歡迎盧秀燕

幕後／「9月交棒」為保護盧秀燕　藍高層：朱立倫會扛反罷免責任

朱立倫稱願交棒黨魁　趙少康：要退不用等9月！反罷免讓盧秀燕來

籲綠放下意識形態　民眾黨：誠實告訴人民「怎麼撐過缺電危機」

朱立倫批賴清德最狠毒總統　吳崢：獨裁會邀請你參加國安簡報？

朱立倫表態願交棒黨主席　凌濤解讀：放下內鬥、別再被見縫插針

罷免吳思瑤備補領銜人點頭了！　願接重任 「一起走最後一哩路」

【整棟房沒了】買個菜回來「家被剷平」！門口被倒土逼搬家

【熱到崩潰】#李珠珢 應援熱到受不了！邦妮貼心拍背秀秀

【又暴衝？】加油站疑插隊爆口角　68歲翁倒車撞委屈喊：你兇我...

【還沒玩夠不准走】傑克羅素撿完再丟球瘋狂續攤XD

【本是同根生】毛豆竟然是黃豆？青農用「國中生、大學生」比喻一講就懂！

【抖音歌也可以！】羅時豐神接唱夯曲《跳樓機》

24歲女騎士連闖紅燈！拒檢逃逸自撞不治 #高雄

納豆❤依依大婚演藝圈好友到齊　Selina化防水妝.于美人送婚姻祕訣

納豆依依大婚「彩排就哭了」　 她告白：沒有你，我也活不下去

【小動作大溫暖】看到老奶奶想過馬路，騎士立刻這樣做...

康建生技4死槍擊案「兇嫌死刑撤銷」　翁曉玲轟：拜英明大法官之賜

吳釗燮與藍白委都缺席　國安會1600萬預算2分鐘光速解凍

67歲抗癌中陳文茜罕見露面　自爆打類固醇臉腫髮白

曝「期待交棒黨主席」心境　朱立倫：我立場一直都是歡迎盧秀燕

幕後／「9月交棒」為保護盧秀燕　藍高層：朱立倫會扛反罷免責任

朱立倫稱願交棒黨魁　趙少康：要退不用等9月！反罷免讓盧秀燕來

籲綠放下意識形態　民眾黨：誠實告訴人民「怎麼撐過缺電危機」

朱立倫批賴清德最狠毒總統　吳崢：獨裁會邀請你參加國安簡報？

朱立倫表態願交棒黨主席　凌濤解讀：放下內鬥、別再被見縫插針

罷免吳思瑤備補領銜人點頭了！　願接重任 「一起走最後一哩路」

快訊／盧秀燕喊他叔叔　前中市議員林榮進病逝享壽78歲

本土劇上演「迷妹遇本命」　肌肉型男首挑戰台八…蘇晏霈讚：90分

你當我是狗？女上班4天被炒「控老闆沒保勞健保」...炸雞店全說了

京華城案外案！檢調大規模搜索　中石化、中工重訊回應

史迪奇回歸！　真人版《星際寶貝》全球票房「破3.4億美元」開紅盤

日本遊樂園將歸還4隻貓熊！　中國是否再出借…陸外交部回應

52年懸案破了！美男大生一夜失蹤　靈媒竟早預言「骸骨位置」

8塊腹肌炸裂！「激流男神」依勇達多　世壯運創最佳成績晉級

男持刀闖板橋早餐店！驚吐一句話還要店員報警　遭警民壓制送醫

【廣編】陽獅集團開創AI超維智慧　引領傳播新紀元

「你看什麼」→「你跨X小」　老外來台5年台語噴人超溜

政治熱門新聞

朱立倫首表態交棒黨主席　律師：重用傅崐萁是「最大敗筆」

提油救火的龍介仙！　謝龍介嗆罷團「生兒子沒屁X」遭熱議

美麗島民調／賴清德滿意度46.3%　卓榮泰僅37.4%大跌6個百分點

嗆罷團生兒子沒屁X　謝龍介：提醒晚輩的語言

點藍白發動公投戰3問題　黃揚明：核三延役案結果如何綠營都贏爛了

選手闖紅燈被狂按喇叭還挨罵！世壯運爆亂象

歐陽娜娜被爆撤銷國籍？　內政部：沒查到中國身分、不會取消

郭智輝訪美談判：已清楚美國要什麼

朱立倫稱願交棒黨魁　蕭旭岑：他可能繼續選

前處長輕生宿舍移轉卡關　外交部苦求遺孀陷兩難

朱立倫豪語520罷賴　胡志強嘆：都沒準備

遭控「違反行政中立」　徐巧芯：歡迎提告

幕後／「9月交棒」為保護盧秀燕　藍高層：朱立倫會扛反罷免責任

他曾怒嗆林昶佐如今大改觀　稱讚派駐芬蘭「很可以」　

更多熱門

相關新聞

曝期待交棒心境　朱立倫：一直歡迎盧秀燕

曝期待交棒心境　朱立倫：一直歡迎盧秀燕

國民黨主席將於今年9月改選，面對黨內力拱台中市長盧秀燕參戰，現任黨魁朱立倫接受媒體專訪表態，「非常期盼能夠順利交棒」，言下之意是不排除讓位、不連任黨魁，但黨內解讀，朱立倫此舉是以退為進、逼盧秀燕也要提前表態。朱立倫今（26日）下午受訪表示，其實自己的立場始終一致，大家每一次提到台中市長盧秀燕時，都是說「非常歡迎」，現在他的心情就是希望能夠順利交棒，也盼全黨上下團結一心，一起反惡罷、戰獨裁。

幕後／「9月交棒」為保護盧秀燕　藍高層：朱立倫會扛反罷免責任

幕後／「9月交棒」為保護盧秀燕　藍高層：朱立倫會扛反罷免責任

朱稱願交棒黨魁　趙少康：不用等到9月才退

朱稱願交棒黨魁　趙少康：不用等到9月才退

白籲綠誠實說明　怎麼撐過缺電危機

白籲綠誠實說明　怎麼撐過缺電危機

朱立倫批賴清德最狠毒總統　吳崢：獨裁會邀請你參加國安簡報？

朱立倫批賴清德最狠毒總統　吳崢：獨裁會邀請你參加國安簡報？

關鍵字：

翁曉玲死刑國民黨民進黨廢死康建生技李鴻淵

讀者迴響

熱門新聞

快訊／7-11開出3組千萬發票大獎！幸運門市曝光

24歲女拒檢狂逃自撞亡！　挨告員警：決定放棄尾隨時她就自撞

全台下3天！　今年「最強梅雨鋒面」要來了

出國好奇吃「這糖果」！他回台竟永不得捐血

快訊／8級強風來了　全台變天「雨最大」地區曝

H巨乳讓男優投降！　20歲AV女優拍色色片「第一次多人運動」竟哭了

葬儀社老闆「偷摸禮生」　結果遭痛毆

快訊／全家開出6組發票大獎！幸運門市曝光

本已宣布退役　AV女優積蓄被騙光

張致恒「娶女粉4年4孩」經濟崩盤發文求救

墾丁大街調酒遭爆坑遊客　消保官出手了

24歲女自撞亡　警涉過失致死列被告

陸導來台吃麻辣鍋名店：這麼難吃

納豆婚禮「半個演藝圈都來了」

去三次也不膩？大票推爆台灣「1景點」

更多

最夯影音

更多

【整棟房沒了】買個菜回來「家被剷平」！門口被倒土逼搬家

【熱到崩潰】#李珠珢 應援熱到受不了！邦妮貼心拍背秀秀

【又暴衝？】加油站疑插隊爆口角　68歲翁倒車撞委屈喊：你兇我...

【還沒玩夠不准走】傑克羅素撿完再丟球瘋狂續攤XD

【本是同根生】毛豆竟然是黃豆？青農用「國中生、大學生」比喻一講就懂！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面