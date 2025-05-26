▲端午記得「開火」！命理師曝：這樣做＝財神降臨，禁忌與開運一次看。（資料圖／記者郭世賢攝）

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記者王威智／綜合報導

端午節是華人傳統重要節日，除了家家戶戶包粽子、立蛋迎接夏天外，還蘊含許多禁忌和開運智慧。知名命理老師「諸葛肯尼」特別提醒，端午這天有許多關鍵禁忌不能忽視，稍不留意就可能影響整年的運勢與健康。他並公開三大開運秘訣，教民眾如何在端午節這天透過簡單行動，為下半年注入滿滿正能量與財氣。

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諸葛肯尼強調，端午節位處夏季節氣的關鍵轉折點，氣場變化大，對身體和精神影響深遠，以下禁忌必須謹記：

千萬別睡懶覺

他警告，端午當天若「睡過午」，有民間俗語說「端午睡過，懶散一年」，這象徵著整年會陷入精神不振、行動力低落的困境，建議民眾務必早起，沐浴陽光，吸納充沛的陽氣與活力。

禁忌性生活，保護元氣

端午節氣場混亂，陰陽交合容易消耗元氣，諸葛肯尼特別提醒，當天避免行房，可幫助保存體內能量，維持身心平衡，順利度過氣場動盪的節氣期。

避免前往山林海邊及避免昆蟲叮咬

由於端午氣溫高，諸葛肯尼指出山林、海邊容易有帶有「武毒」的毒蟲出沒，叮咬後不僅會造成身體不適，還可能引起負面氣場入侵，建議民眾盡量避免接觸這些環境。

忌赴醫院與殯儀館等陰氣重場所

端午節屬陽氣最盛時期，與醫院、殯儀館這類陰氣集聚的場所相沖，容易導致不順與遭受無形邪氣纏身，民眾當日宜遠離這些地方。

避免辦理婚喪喜慶及開工開業等重大儀式

諸葛肯尼指出，端午節氣場混亂，不適合舉辦婚喪喜慶、開工開業等重要活動，容易招致「氈囊灰氣」等厄運，建議關鍵人生大事務必避開此日。

端午開運三大秘訣

除了禁忌，諸葛肯尼也分享實用的端午開運法，讓民眾能透過簡單動作，強化氣場、招來好運：

親自下廚開火，火氣帶來財氣

端午當天建議親自烹飪、開火，因為火象徵「見財」，火氣能提升家中陽氣與能量，激活財運。即使是簡單料理，也能點亮家中氣場，為自己帶來活力與好運。

午時（上午11點至下午1點）取水，藏財潛力

諸葛肯尼指出，端午午時是取水的黃金時段。民眾可於此時取溪流或山泉水，回家後加入168元錢母煮沸，放涼後擺放在家中西南方，象徵喚醒下半年財運與能量流動。

拜財神，朝西方行走聚氣

今年端午節的吉方為「西方」，諸葛肯尼建議民眾當天可先朝西方行走一小段，再前往當地財神廟參拜，透過誠心祈願，增強財運和整體正能量。

端午節不只是節慶，更是調整心態與氣場的重要時刻。諸葛肯尼提醒，掌握禁忌、落實開運小儀式，不僅能讓身體精神旺盛，還能迎來一整年的好運與財氣。端午這天早起動手做菜、取水拜財神，為自己注入滿滿陽氣，開啟下半年的好運之路。

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