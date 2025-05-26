央視首度開拍「短劇」！　胡歌成主角…網驚呆：陣容超強

▲《奇蹟》主演陣容令網友十分期待。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央電視台（以下簡稱，央視）25日宣布，攜手深圳市委宣傳部與廣電集團聯合出品的「精品短劇集《奇蹟》」正式開機。主演名單包含，胡歌、雷佳音、白宇、宋佳等大咖演員，令不少網友又驚又喜。

▲由上而下，胡歌、白宇、雷佳音。（圖／翻攝自微博，上同）

綜合陸媒報導，目前已公布的演員陣容有，白宇、胡歌、雷佳音、歐豪、宋佳、童瑤。消息指出，後半部故事主角還有，倪妮、陳曉、王安宇、毛曉彤、宋祖兒等人。總導演為沈嚴。

▲近期因古裝劇《折腰》、《無憂渡》爆紅的宋祖兒也有望加入《奇蹟》。（圖／翻攝自微博／宋祖兒lareina）

央視指出，劇情概要為，一座城的背後，有無數人共同書寫的傳奇，聚焦深圳經濟特區建立45年來的發展巨變，講述城市與人的鮮活故事。官方強調《奇蹟》是「精品短劇」，規劃方向為，單集時長15分鐘的單元劇，一共24集，而這也是央視首次開拍短劇集。

▲網友稱《奇蹟》的陣容如同神仙。（圖／翻攝自微博，上同）

胡歌目前暫定將出演兩個單元，一是《深夜排檔》，故事以1997年深圳夏夜為背景，講述大排檔老闆洪福與街坊共同化解危機，見證草根創業與市井溫情；二是《牛牛》，故事為援藏幹部在西藏立志的故事。

主演們皆表示，十分期待最終作品。相關消息引起網友們熱議，「這根本是演技神仙聚集合演」、「這含金量真是不必多說」、「這陣容一個個都是演技派大咖啊」、「居然還有胡歌，太期待了」、「央視也是擠進短劇賽道了，樹立典範」。