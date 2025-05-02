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韓媒稱「央視將邀BTS、EXO至北京演出」　中方駁斥：無計畫

▲BTS。（圖／翻攝自Instagram／bts.bighitofficial）

▲韓媒日前稱，央視將邀請BTS等韓國男團到中國進行聯合演出，該說法遭央視駁斥。（圖／翻攝自Instagram／bts.bighitofficial）

記者廖翊慈／綜合報導

韓媒近日稱，中國官媒央視有望邀請韓國頂流男團BTS、EXO、SEVENTEEN等10多團，至北京、上海等城市，進行中韓聯合演出，該消息引發中韓兩方網友高度討論。中國中央廣播電視總台（CMG）2日對此消息進行駁斥，「消息不實！」

據《央視新聞》報導，就近日有韓國媒體發布「中國中央廣播電視總台（CMG）向韓國演出策劃公司發送了，關於邀請K-pop偶像團體聯合演出項目的合作公函」的報導，中央廣播電視總台亞太總站答覆如下、「經確認，此消息不實。」

▲韓媒傳的邀請名單中包含EXO（上）、SEVENTEEN（下）。（圖／翻攝自Instagram／weareone.exo）

▲▼韓媒傳的邀請名單中包含EXO（上）、SEVENTEEN（下）。（圖／翻攝自Instagram／weareone.exo）

▲▼seventeen woozi。（圖／翻攝自X／pledis_17）

▲SEVENTEEN。（圖／翻攝自X／pledis_17）

中央廣播電視總台強調，「偶像節目我方不知道，目前沒有此類安排計劃。」

先前消息指出，該聯合演出計畫將涵蓋6個中國城市，如此大規模的計劃，雖被證實為假消息，但也令雙方論起「限韓令」是否有機會取消。不過，目前限韓令的原因「薩德問題」尚未完全解決，政策調整更多是策略性緩和，而非根本轉變，對於網傳「限韓令」最快將在5月解除的說法，中國官方未證實。

中央廣播電視總台的公告引起微博網友熱議，多數網友大讚應繼續限韓，「就這個官方打臉爽」、「永拒，別做夢了」、「福州和三亞的也檢舉吧，禁止韓國圈錢」、「我有喜歡的韓國明星，但我不希望韓國人來大陸賺錢，繼續限韓」、「支持央媽繼續執行限韓令」、「央媽在線親自闢謠，限韓令永遠別解除」、「kpop你沒有被邀請」。

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