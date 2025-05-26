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快訊／OKmart開出千萬發票！愚人節當天消費　幸運門市曝光

▲▼OKmatrt開出千萬發票。（圖／業者提供）

▲OKmart 開出千萬發票，幸運兒推測是社區常客。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

114年3至4月統一發票已在昨日開獎，OKmart今（26日）公布，這期開出1組1千萬發票特別獎， 消費日期為4月1日，幸運門市在OKmart 新北市三芝三民店，中獎得主當天花費約300元，推測為社區常客，平日有喝咖啡習慣，就順手中獎千萬。

OKmart提醒消費者，別小看手中的發票，中獎者可能就是你。同時也宣布，5月29日至6月18日在全台門市，指定消費滿200元，即可參加「抽金條活動」。

▲▼統一超商最新一期2025年3~4月發票，開出3張千萬特別獎。（圖／業者提供）

▲統一超商最新一期2025年3至4月發票，開出3張千萬元特別獎。（圖／業者提供）

此外，7-ELEVEN、全家等便利商店，也紛紛在今日公布開出發票大獎喜訊。其中7-11開出3張1千萬特別獎、4張200萬元特獎、6張雲端發票專屬獎100萬，共有13名幸運兒。其中一名只花50元就中千萬元，已在稍早公布幸運門市。

全家這期共有6位幸運兒抱回發票大獎，特別獎1千萬元開出1組，獎落全家基隆萬金店，幸運兒僅花費25元購買沖泡湯品，就被財神眷顧。特獎200萬元開出2組、頭獎20萬元則有3組，已在稍早公布幸運名單。

萊爾富這期也開出1組千萬發票、1組特獎200萬，分別在萊爾富大社鑫龍店、萊爾富觀音大觀店。

▼114年3至4月中獎發票號碼。（圖／社群中心製圖）

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