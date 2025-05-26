歐陽娜娜被爆撤銷國籍？　內政部：沒查到中國身分、不會取消

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜工作室）

記者鄭佩玟／台北報導

陸委會、文化部積極查處唱和中共的台灣藝人，對於配合中共宣傳統一行為將依法開罰，其中，女星歐陽娜娜被點名列為重要對象，還爆出遭到「撤銷國籍」，終生不得入境台灣。對此，內政部次長馬士元今（26日）澄清，歐陽娜娜是具備我國身分證的國民，目前也沒有清查出她的中國身分，因此不會取消她的公民身分證。

藝人歐陽娜娜近日再度成為話題焦點，除了被指為陸委會查核對象外，網路更瘋傳影片指歐陽娜娜已遭政府「註銷中華民國國籍，並終生不得入境」。不過，陸委會17日澄清，網傳影片內容虛假不實、惡意偽造，意圖破壞民眾對政府的信任。台灣事實查核中心也查證指出，網傳相關說法為捏造，所附影片也來自無公信力的頻道。

內政部次長馬士元今天受邀到立法院委員會備詢，在會前受訪也再次澄清，歐陽娜娜是領有我國身分證的國民，目前沒有清查出她的中國身份，所以不會因為這樣就取消國民身分證。

媒體也詢問，內政部「專案清查」第二波是否鎖定公職、教師？馬士元證實，公職跟公立學校教師會展開第二波清查。他說，第一波清查部分仍有8千多位在等待，這中間很大一部分在海基會做文書驗證，有些文件也還在旅行，希望能早日完成法定程序。

被追問是否仍很多人還沒申請？馬士元則說，文件都還在回送當中，只知道8千多位還沒到內政部手上，要等到所有文件回來後，才知道沒有申請的數字是多少，如同陸委會所說「依法行政」，真的沒申請就會依法辦理，目前也沒延長規劃，若個別困難、取得文件有實質無法做到，則會用專案來予以協助。