網亂傳「歐陽娜娜遭取消國籍」　陸委會澄清：偽造影片非事實！

▲網路上出現假影片，觀看數已達14萬次。（圖／翻攝YouTube）



記者蔡紹堅／台北報導

網路近日流傳「台灣政府宣布取消藝人歐陽娜娜中華民國國籍、終生不得入境台灣」的影片，陸委會17日發文澄清，相關內容虛假不實，為惡意偽造，請勿輕信轉傳。

陸委會提到，政府依法行政，相關案例正依法查處中，並無影片中所提，已對藝人進行國籍註銷或終生禁止入境之處分，「影片內容涉及偽造並非事實，是有心人士惡意剪接、編造，意圖破壞民眾對政府的信任、挑撥台灣社會內部情感、破壞民主機制，請民眾切勿輕信、轉傳。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會指出，對於少數台灣藝人配合中共消滅中華民國主權、鼓吹武力對台或宣揚武統，已逾越台灣社會紅線，本會將會同主管機關文化部依違反《兩岸條例》第33條之1規定查處。

陸委會強調，政府相關查處目的係提供在陸藝人有拒絕中共政治脅迫動員表態的理由，支持藝人向對方說「不」，幫助藝人有更自由的空間，「呼籲藝人考慮台灣社會觀感，珍惜台灣得來不易的民主與自由生活方式，勿為個人私利，配合中共對台統戰宣傳，損害國家主權及人民安危。」

陸委會主委邱垂正日前接受網路節目專訪，在提到政府對赴陸藝人的調查時，證實歐陽娜娜是第一波的重要對象。此外，陸委會副主委沈有忠也透露，目前共鎖定20多名藝人進行調查。

▼歐陽娜娜雖是調查重點對象，但並未被取消國籍。（圖／翻攝微博）

