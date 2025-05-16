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陸委會抓出親中藝人「其實是支持」陸網笑罰得少：看誰不在名單裡

▲歐陽娜娜私服意外曝真實身材。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜Nana）

▲歐陽娜娜11日才獲聘江西吉安文化旅遊大使。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜Nana）

記者鄒鎮宇／綜合報導

陸委會擬查處唱和中共統戰言論的台灣藝人，歐陽娜娜被列入第一波重點對象，直言「懲罰其實是一種支持」，目前懲處的標準及名單仍在處理中。對此，大陸網友紛紛力挺歐陽娜娜，嗆說「把罰款名單發出來，我看看誰不在裡面」。

陸委會主委邱垂正14日表示，對於特定配合中共對台操作的藝人，若調查屬實將依法開罰，目前包括歐陽娜娜等人已列為重要的行政查察對象，「怎麼去了大陸發展後，回頭來威脅這塊土地，要消滅中華民國、矮化台灣，或配合軍演恫嚇台灣？我們認為這都非常不當。」

陸委會副主委兼發言人梁文傑15日補充，他們懲處的目的不是為了懲處，而是一種支持，是為了要讓藝人在大陸發展的時候，有理由可以拒絕中共的要求，「所以不是為了懲罰，是要讓藝人有比較自由的空間」；此外，若有藝人想透過經紀公司來卸責，是沒辦法的，如經查核確認違法第33條之1，將處以10萬至50萬元罰鍰。

該消息曝光後，在微博引起大批網友討論，關心名單是否有喜歡的藝人，如歐陽娜娜、侯佩岑、陳妍希、張韶涵等人。同時，他們也關注「有誰不在名單」上。

▲歐陽娜娜私服意外曝真實身材。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜Nana）

▲大陸網友力挺歐陽娜娜，同時也關注哪個台灣藝人不在名單上。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜Nana）

許多網友以「歐陽娜娜或被罰10萬到50萬新台幣」為主題進行討論，該主題24小時內獲得1.1億的觀看次數，討論量達1.6萬，是熱搜綁第一名。

大陸網友紛紛留言，「把罰款名單發出來，我看看誰不在裡面」、「那些不轉發中國統一的藝人，再有人支持，那就是賣國賊」、「我們要感謝台灣當局，台灣當局幫我們確認了哪些藝人的政治立場足夠堅定，對這些藝人我們應該大力支持。還有很多台灣藝人沒有被台灣當局“認證”，希望多多努力，爭取早日上榜。你們說，對吧？」「問題是我們這邊有啥具體辦法反制」。

也有人說，「50萬台幣？隨便一個廣告夠罰幾十次的」、「歐陽娜娜一年在大陸能賺6000萬人民幣（約2.5億元新台幣），傻子都知道怎麼選」、「笑死我了，人民幣2.5萬~10萬，好多哦，夠人家大陸巡迴演出一站收入的五十分之一嗎」、「才罰這麼點錢看不起誰呢？人家看到以為我交不起罰款」。

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