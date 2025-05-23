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端午桃機運量上看69萬　國定假日變多！今年運量拚破疫情前

▲▼桃機，桃園機場。（圖／桃機公司提供）

▲桃園機場預估5天疏運期總運量超過68.7萬人次。（圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

端午連假將至，適逢公私立大學進入學年尾聲，桃園機場預估5天疏運期總運量超過68.7萬人次，平均單日13.74萬人次，桃機呼籲旅客提早3小時報到。由於國定假日將多5天，桃機原預估今年客運量將重返疫情前高峰4869萬人次，桃機盼運量再上修。

桃園機場端午疏運期自5月29日至6月2日等5天開跑，桃機公司副總李俊德表示，端午疏運期間總運量預估逾68.7萬人次，平均每日運量13.74萬人次，建議旅客提早3小時抵達機場，善用手機、網路報到和自動通關證照查驗等方式，快速通關，過往安檢最多要花30到40分鐘，自動通關加持下，目前出境不用3分鐘，最尖峰時段安檢可在10分鐘內完成。

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根據預判，端午疏運期間出發尖峰日在5月29日，抵達尖峰日則在6月1日。李俊德指出，第二航廈每天抵達的尖峰為上午5點到7點，北美航線最多，以及下午4點到6點，晚上9點到11點；出發尖峰為每天上午6點到7點，中午12點到13點，為順利紓解人潮，航警局安檢線與移民署e-Gate於每日尖峰時段都會滿開，全線投入為旅客提供最佳服務。

▲桃機公司副總李俊德。（圖／記者李姿慧攝）

▲桃機公司副總李俊德。（圖／記者李姿慧攝）

桃機表示，疏運期間除增派人力、提升安檢查驗服務能量外，機場公司於5月6日邀集航空公司、地勤公司、C.I.Q.S.（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查）、聯外交通及商業廠商等單位，通盤檢視各單位因應措施。

聯外交通則提供多元的交通工具選擇，包括機場捷運、客運巴士等，其中機場捷運5月3日起固定早上5點半由A1台北車站發出直達車，統聯客運往台中機動增班、國光客運夜間加開機場至台北車站班次。

桃機公司建議旅客於航班起飛3小時前抵達機場辦理報到手續，以及其他換匯、保險等旅行相關事宜，也鼓勵旅客善用網路辦理報到，完成報到與行李託運後，盡快進入安檢區檢查，並確保於登機時間前抵達登機。

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