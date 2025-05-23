　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

伊達邵立體停車場2樓漏水封閉修繕　端午節連假暫不開放

▲伊達邵地區立體停車場2樓於下週端午節連假暫不開放使用。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

▲伊達邵地區立體停車場2樓於下週端午節連假暫不開放使用。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

端午節連假下周登場，不過熱門景點日月潭伊達邵地區新建之立體停車場2樓，因漏水暫時封閉、進行鋪面優化重新施工，加上近期山區偶有陣雨、延宕工期，日月潭國家風景區管理處表示，下周端午節連假2樓停車空間將暫不開放使用，僅開放1樓停車場，預定於6月中下旬才全面開放使用。

日管處指出，伊達邵地區立體停車場2樓戶外有小客車車位104格，先前出現漏水，經過統包廠商2次全面抓漏後，仍無法改善，統包廠商依據該處之要求再投入400多萬元、刨除2樓鋪面層後重新施工，目前正重新施作2樓底層的防水材料。

▲伊達邵地區立體停車場2樓於下週端午節連假暫不開放使用。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

日管處表示，因近期山區天候因素，預定還要2週才能鋪築混凝土，最後表層再加鋪Epoxy（環氧樹脂），且每層材料需經試水程序、確認無漏水後，才會再次對外開放，因此伊達邵立體停車場2樓部分於下周端午節連假暫不開放使用，僅開放1樓停車場(大客車14格、小客車44格)。

日管處呼籲，遊客於連假期間前往伊達邵部落旅遊或住宿，可多利用九族纜車站停車場、南投縣公有停車場或私人停車場，連假期間請聽從現場警方及義交人員指揮；伊達邵立體停車場預計在暑假前完成整修後再開放，歡迎國人再次蒞臨伊達邵部落體驗原民風光。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
641 3 8113 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
傳余文正要第3次手術妻卻失聯　警查明「一原因」造成外界誤解
快訊／中選會：反廢死公投不合規定不辦　核三公投823舉行
肩傷竟是投手絕症？王尉永哽咽謝妻子拉他一把
明天雷雨襲全台　下周雨勢更猛
桃園百億大案「接待中心燒掉」　代銷回應了
78歲老董4度違規黑歷史曝光！　無照就被抓2次

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

愛心動員力挺植物人　創世聯手企業打造照護安全網

一般性補助款驟減逾52億 立委蘇清泉：屏東人一起向政院抗議

獨老長者端午收禮物笑逐顏開　聖馬爾定醫院送暖心禮物

不可錯過！　阿里山樂野「阿將的家23咖啡館」皇蛾破繭而出驚豔現身

伊達邵立體停車場2樓漏水封閉修繕　端午節連假暫不開放

嘉義市警察局詐騙案件減少33%　榮獲打詐英雄獎

南消五大攜可成科技實兵演練　高科技裝備上場搶救逼真

滿70歲強制換照明年上路　立委游顥要求交部落實追蹤、獎勵

雙手撐起希望人生　歸仁國小潘聖捷榮獲2025總統教育獎

藍批賴清德違法刪地方預算　台南議會怒嗆：拉高對立、苦死百姓

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

【生完4個月騙老公又有了】他被嚇到筷子戳破泡麵碗XD

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【原諒牠！】奴才被咬好生氣　愛貓床邊呼嚕伸毛手道歉

家寧發4分鐘片反擊了！　曝「Andy主動提議分手」

【落下男兒淚】館長曝「2因素」釀心悸　坦言陷低潮期

【勸不聽還動手】男手機音量過大不聽勸　朝車長砸手機＋甩巴掌

愛心動員力挺植物人　創世聯手企業打造照護安全網

一般性補助款驟減逾52億 立委蘇清泉：屏東人一起向政院抗議

獨老長者端午收禮物笑逐顏開　聖馬爾定醫院送暖心禮物

不可錯過！　阿里山樂野「阿將的家23咖啡館」皇蛾破繭而出驚豔現身

伊達邵立體停車場2樓漏水封閉修繕　端午節連假暫不開放

嘉義市警察局詐騙案件減少33%　榮獲打詐英雄獎

南消五大攜可成科技實兵演練　高科技裝備上場搶救逼真

滿70歲強制換照明年上路　立委游顥要求交部落實追蹤、獎勵

雙手撐起希望人生　歸仁國小潘聖捷榮獲2025總統教育獎

藍批賴清德違法刪地方預算　台南議會怒嗆：拉高對立、苦死百姓

再談港人「長期居留」　邱垂正：中共對港澳控制日深

波賽樂突襲聯訪告白卻曾說他臭？曾仁和笑：他說土虱都吃垃圾

台幣又要升？　上市櫃公司協會調查：6成企業估28～30元

太壯觀！27尊神明都來看演唱會　柯大堡辦創舉...原因曝光

愛心動員力挺植物人　創世聯手企業打造照護安全網

傳余文正要第3次手術妻卻失聯　警查明「一原因」造成外界誤解

《型男》懲罰「鬆緊帶彈腹」遭炎上！　卓文萱親發聲：真的很抱歉

鷹眼曝瀕死體驗！　遭鏟雪車重輾「抽離身體好幾分鐘」：不想回來

快訊／中選會：反廢死公投不合規定不辦　核三公投823舉行

妻婚前獨自買房「婚後要老公平攤房貸」　男崩潰：90%薪水沒了

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

地方熱門新聞

助美籍男偷渡金門又赴台遭逮判刑

退而不休自在探索知足圓滿前佳里分局長蔡進閱的第二人生

冒用警名辦案？　台東警澄清：製作筆錄絕非視訊進行

美術生參加職訓　從手繪到電繪繪出職涯新藍圖

技職教育接軌AI未來台南技職博覽會登場吸引親師生走讀

欠稅360萬拒繳！台南牛肉女老闆遭拘提法院裁定管收

興建農舍匯款400萬　警適時關懷確認

日月町商場首辦萌寵馬拉松開放報名至6／6

防汛應變備戰！南消一大隊聯手4區公所天鵝湖操練管筏

南消防四大隊實戰演練毒化災搶救全程穿A級防護衣救命

藍批賴清德違法刪地方預算台南議會怒嗆：拉高對立、苦死百姓

台南中正路改「湯德章大道」網不買單

2025亞太長照國際研討會　聚焦失智照護

台南教養院聯手消防局演練避難應對火警不手軟

更多熱門

相關新聞

端午桃機運量上看69萬　國定假日變多！今年運量拚破疫情前

端午桃機運量上看69萬　國定假日變多！今年運量拚破疫情前

端午連假將至，適逢公私立大學進入學年尾聲，桃園機場預估5天疏運期總運量超過68.7萬人次，平均單日13.74萬人次，桃機呼籲旅客提早3小時報到。由於國定假日將多5天，桃機原預估今年客運量將重返疫情前高峰4869萬人次，桃機盼運量再上修。

國道今年A1死亡車禍18件　最大肇因「分心疲勞駕駛」佔66.6%

國道今年A1死亡車禍18件　最大肇因「分心疲勞駕駛」佔66.6%

3種人玩劍湖山299元、咖啡買1送1

3種人玩劍湖山299元、咖啡買1送1

端午連假來桃園二場館品藝術　香包免費送

端午連假來桃園二場館品藝術　香包免費送

台鐵端午第2波加班車「增6列新自強號」　5／22開賣

台鐵端午第2波加班車「增6列新自強號」　5／22開賣

關鍵字：

日月潭伊達邵立體停車場端午連假封閉

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北市8傷車禍！　78歲駕駛「釀4車追撞」

女遊土耳其病逝　驗屍心臟不見了

即／三峽肇事翁第3次手術「妻子失聯」！

快訊／1-2月加油發票爽中千萬無人領　獎落1縣市

台積電行李箱曝光　實體細節美到哭

即／北市駕車衝撞釀8傷！　78歲駕駛「從來沒考過駕照」

即／日本擬取消免稅制度

哈佛6千國際生被逼轉學出境！72小時最後通牒

一隻阿圓罕放閃《木曜》陳百祥！

即／北市重慶南路一段嚴重車禍「釀8傷」！

被打女牙醫控《地球村》負責人　借3000萬不還

恐怖瞬間曝！78歲男紅燈8秒後暴衝　行人當場被剷倒

中國隊敗給「柚香林萌」陸媒批：50年來最差成績

六和化工在廠區掩埋1700噸廢棄物　嚴重汙染環境

天選之人中鏢「不要再鐵齒」　耳鼻喉醫：這波真的兇猛

更多

最夯影音

更多

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

【生完4個月騙老公又有了】他被嚇到筷子戳破泡麵碗XD

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面