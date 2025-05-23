伊達邵立體停車場2樓漏水封閉修繕　端午節連假暫不開放

▲伊達邵地區立體停車場2樓於下週端午節連假暫不開放使用。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

端午節連假下周登場，不過熱門景點日月潭伊達邵地區新建之立體停車場2樓，因漏水暫時封閉、進行鋪面優化重新施工，加上近期山區偶有陣雨、延宕工期，日月潭國家風景區管理處表示，下周端午節連假2樓停車空間將暫不開放使用，僅開放1樓停車場，預定於6月中下旬才全面開放使用。

日管處指出，伊達邵地區立體停車場2樓戶外有小客車車位104格，先前出現漏水，經過統包廠商2次全面抓漏後，仍無法改善，統包廠商依據該處之要求再投入400多萬元、刨除2樓鋪面層後重新施工，目前正重新施作2樓底層的防水材料。

日管處表示，因近期山區天候因素，預定還要2週才能鋪築混凝土，最後表層再加鋪Epoxy（環氧樹脂），且每層材料需經試水程序、確認無漏水後，才會再次對外開放，因此伊達邵立體停車場2樓部分於下周端午節連假暫不開放使用，僅開放1樓停車場(大客車14格、小客車44格)。

日管處呼籲，遊客於連假期間前往伊達邵部落旅遊或住宿，可多利用九族纜車站停車場、南投縣公有停車場或私人停車場，連假期間請聽從現場警方及義交人員指揮；伊達邵立體停車場預計在暑假前完成整修後再開放，歡迎國人再次蒞臨伊達邵部落體驗原民風光。