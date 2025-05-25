「台南絕美秘境」免費入場　美到CNN列必去景點！他20年後踏入驚呆

▲草山月世界地貌豐富有層次。（圖／記者蔡玟君攝）



記者施怡妏／綜合報導

台南除了有好吃的美食之外，還有許多知名的觀光景點，攝影師李宥鋐分享台南草山月世界的照片，童年時草山月世界假日總是人潮洶湧，是個熱鬧的觀光區，如今20年過去了，盛況已不復存在，不過壯麗的景象讓他忍不住拍照記錄。

攝影師李宥鋐在IG、Threads發文，小時候假日的草山曾是人潮滿滿的觀光勝地，沿路有各種攤販、熱鬧非凡。如今20年後再訪，卻明顯感受到人煙稀少、觀光氣氛消退，「當年的場景似乎早已消失，至少在我路過的地方，幾乎看不到什麼人影，整路是蜿蜒的山路，路間樹影忽明忽暗」。

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雖然觀光氣氛已不如以往，但李宥鋐表示，夏日下午騎車穿梭其中，讓人感到放鬆與自在，「這整區真的非常的大，我也是繞了好幾個彎，才到我想要的地方，警告：蚊子也非常多」。

▲草山月世界。（圖／「攝影師李宥鋐」授權轉載）



根據交通部觀光署資料，台南市左鎮區的草山月世界，是全台4大月世界地景之一，全天開放不需要門票，由砂岩與頁岩所構成的青灰岩地形，與高雄市內門、田寮、燕巢區的泥岩惡地連成一片，稱為白堊土地形。

隨著四季與晨昏的變化，草山月世界也展現出不同的風貌：氣候清朗的黎明，站在海拔308公尺的至高點上，可欣賞日出和多層次的雲霧變化，冬季時，刺竹漸漸轉為枯黃，翌年春天又變為紅色，每年3~4月，便是觀賞刺竹變色的最佳時機。月世界廣闊的景觀，有萬山朝拜的氣勢，適合來此賞日落與夜景。

此外，《CNN》曾於2024年選出最值得造訪的全球24個地點，台南成為全台唯一上榜城市，除了在地美食受到歡迎，還有許多特色自然景觀，例如鹽田夕陽、左鎮草山月世界，以及色彩繽紛的寺廟與博物館，也都是來到台南必去景點。

貼文、照片獲「攝影師李宥鋐」授權轉載。

