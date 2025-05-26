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王楚欽首拿「三大賽單打冠軍」　他坦言：才懂馬龍、樊振東多不易

▲▼王楚欽擊敗雨果。（圖／新華社）

▲王楚欽首次拿下三大賽的男單冠軍。（圖／新華社）

記者廖翊慈／綜合報導

中國25歲桌球名將王楚欽25日在世界桌球錦標賽男單決賽上，以大比分4比1，擊敗巴西桌球一哥雨果‧卡爾德拉諾，拿下本屆冠軍，這也是他首次贏得三大賽的單打冠軍。王楚欽賽後受訪坦言，贏了該場比賽後才懂，馬龍與樊振東之前有多不容易。

▲▼王楚欽擊敗雨果。（圖／新華社）

▲王楚欽擊敗雨果。（圖／新華社）

綜合陸媒報導，王楚欽先前在三大賽（奧運、世錦賽、世界盃）中，奪得冠軍的項目皆為混雙（搭檔孫穎莎）、雙打。他此次對決，上月擊敗自己的雨果，以每局比分12比10、11比3、4比11、11比2、11比7，拿下冠軍。

走下賽場的王楚欽沒有表現得很興奮，反而有些如釋重負。兩年前，他在德班世乒賽中也闖進了決賽，最後不敵樊振東居亞。他表示，「那時自己還非常懵懂，沒感覺到世錦賽有多難，因為沒有經歷太多挫折和困難。」

▲▼王楚欽首拿三大賽冠軍 孫穎莎混雙冠軍。（圖／新華社）

▲▼王楚欽首拿三大賽冠軍 孫穎莎混雙冠軍。（圖／新華社）

▲▼王楚欽首拿三大賽冠軍 孫穎莎混雙冠軍。（圖／新華社）

▲▼王楚欽首拿三大賽冠軍 孫穎莎混雙冠軍。（圖／新華社）

▲▼王楚欽首拿三大賽冠軍 孫穎莎混雙冠軍。（圖／新華社）

▲▼王楚欽首拿三大賽冠軍 孫穎莎混雙冠軍。（圖／新華社）

▲王楚欽坦言，現在才懂馬龍、樊振東有多麼不容易。（圖／新華社，上同）

但在巴黎奧運爆冷止步次輪後，王楚欽經歷了時間不短的低谷，也因此備受質疑。他坦言，「現在每場球都感覺如履薄冰，非常艱難，也因此才懂得龍哥、東哥他們那時有多麼不容易，隨著年齡增長，自己也逐漸感覺到，其實這個重擔，不是誰都能扛起來的。」

▲▼樊振東的戰績。（圖／翻攝自微博）

▲樊振東的戰績。（圖／翻攝自微博）

▲奧運六冠王馬龍。（圖／路透）

▲奧運六冠王馬龍。（圖／路透）

王楚欽表示，每次大賽都像馬拉松，而世錦賽因為場次較多，會感覺更長，「每一場比賽都要全力以赴，當成最後一場去打，每一天又要一如既往地保持專注。」他還直言，在如此這般小半個月時間，每天都要正常面對比賽，是對耐性的極大考驗，「好在終歸結果是好的，很開心。」

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