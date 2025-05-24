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王楚欽4：0擊敗林昀儒　他賽後坦言：其實非常膠著，小林很出色

▲▼王楚欽擊敗林昀儒。（圖／新華社）

▲王楚欽在8強賽擊敗林昀儒。（圖／新華社）

記者廖翊慈／綜合報導

中國25歲桌球名將王楚欽23日晚間在世界桌球錦標賽，與台灣桌球一哥林昀儒爭奪4強門票。世排第2的王楚欽最終以大比分4比0，擊敗林昀儒。他在賽後受訪時坦言，雖然以4比0拿下該場比賽，但戰況其實非常膠著。

▲▼林昀儒無緣4強。（圖／ITTF國際乒聯）

▲▼林昀儒無緣4強。（圖／ITTF國際乒聯）

▲▼林昀儒無緣4強。（圖／ITTF國際乒聯）

綜合陸媒報導，該場比賽耗時46分鐘，每局都形成激烈拉鋸，雙方比分緊咬。王楚欽最終以12比10、11比8、11比8、12比10拿下全局。每局比分皆十分相近，可見此場賽事相當激烈。

第4局開局，王楚欽遭林昀儒以2比0壓制，隨後展開猛追攻勢，雙方一路打到10比10。關鍵時刻小林發生失誤，最終以10比12不敵王楚欽，無緣最終4強。

▲▼王楚欽擊敗林昀儒。（圖／新華社）

▲▼王楚欽擊敗林昀儒。（圖／新華社）

▲▼王楚欽擊敗林昀儒。（圖／新華社）

▲▼王楚欽擊敗林昀儒。（圖／新華社）

▲王楚欽坦言，該場賽十分膠著。（圖／新華社，上同）

王楚欽賽後受訪表示，「自己在前兩局算是很下風的局面，但扭轉了回來，到了3、4局覺得緩了口氣，讓自己越打越有自信，但在中間我覺得小林的發揮，包括他今天的攻勢，都非常的出色。」

對於前兩局未能掌握好節奏，王楚欽坦言，「其實沒有太多的辦法（去改變局勢），我覺得要讓自己每球都要打到的話，其實沒辦法，更多是在扛、在咬、在糾纏。」

▲「六邊形戰士」瑞典超新星莫雷加德。（圖／路透）

▲「六角戰士」瑞典超新星莫雷加德在巴黎運擊敗王楚欽。（圖／路透）

王楚欽24日4強賽將對上瑞典23歲名將莫雷加德。兩人先前交手11次，王楚欽以10勝1負佔絕對優勢，唯一輸球為2024年巴黎奧運男單32強賽，莫雷加德以4比2獲勝。此次4強賽，被陸媒喻為王楚欽的復仇之賽。

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