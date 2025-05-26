輔大醫院「駭客身分」曝　院方遭控吃案引眾怒

▲周姓治療師（圖）盜用同事帳號投票，東窗事發後已遭提告。（翻攝台灣呼吸治療產業工會臉書）



圖文／鏡週刊

天主教輔仁大學附設醫院2017年正式營運，屬於教學醫院，也是新北市新莊、泰山、五股地區居民，最重要的醫療機構之一，去年還被衛福部升格為「重度級急救責任醫院」，不過，本刊最近接獲投訴，指輔大醫院的行政管理有嚴重缺失，讓第一名模林志玲家族在內，上萬名病患及醫護的個資陷入外洩危機！

▲輔大醫院（圖）驚爆駭客入侵電腦系統，上萬筆病歷個資恐外洩。

院內人士A先生告訴本刊，醫院的電腦系統去年底遭駭客入侵，該駭客盜用醫護人員的帳號密碼，瀏覽病患資料及醫院檔案，後來雖然查出駭客是胸腔內科呼吸重症組周姓治療師，但院方態度消極，完全沒對他懲處，甚至繼續讓他使用公務電腦，十分離譜！

▲周姓治療師值大夜班時，盜用同事帳密、操作同一部電腦投票給自己。（讀者提供）

▲周姓治療師值大夜班時，盜用同事帳密、操作同一部電腦投票給自己。（讀者提供）

A先生表示，周姓治療師過去就有相關前科，如今再犯，輔大醫院卻沒有積極處理，形同縱容，因為輔大醫院為籌措經費，有推VIP會員制，如果捐款1千萬元，或每年繳500萬元年費，就可成為頂級VIP，享有特殊醫療服務，外傳不少政商名流都在名單中，包含這些人在內，上萬名病患、醫護的個資，醫學研究案、受試者資料等等，都可能被周複製、掌握、竄改，情況非常嚴重。

▲誼遠控股體系董事長陳致遠是輔大校友，曾捐款支持輔大醫院的健康中心。

▲舉重金牌國手郭婞淳（右1）不但在輔大任教，還受邀擔任輔大醫院的健康大使。（翻攝輔大醫院臉書）

本刊調查，輔大醫院創設初期，包括誼遠控股體系董事長陳致遠、舉重金牌國手郭婞淳等輔大校友，都為醫院出錢出力，另外，第一名模林志玲的父親林繁男也是輔大校友，林志玲還以基金會名義，捐了5百萬元建置兒童早療中心。

雖然眾多名人都與輔大醫院關係密切，但院方在駭客事件後，只消極提醒同仁定期更換密碼、使用電腦後要登出，卻沒讓周姓治療師停職、接受調查，也沒有暫停他的帳號，十分離譜。



更多鏡週刊報導

輔大醫院洩個資2／趁單獨值班留駭客暗道 全院病歷權限都被他掌握

輔大醫院洩個資3／離譜條件威逼受害同事和解 駭客治療師黑底曝光