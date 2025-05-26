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輔大醫院遭駭！　林志玲家族及上萬個資恐外洩

輔大醫院（圖）驚爆駭客入侵電腦系統，上萬筆病歷個資恐外洩。

▲輔大醫院（圖）驚爆駭客入侵電腦系統，上萬筆病歷個資恐外洩。

圖文／鏡週刊

輔大醫院驚爆駭客入侵！本刊最近接獲投訴，指院內1名周姓呼吸治療師為了競選工會代表，盜用多名醫護人員的帳密幫自己投票，同事發現提告，後續又查出他利用遠端連線，駭進醫院的資料庫，瀏覽病患及醫護人員的個資，包括第一名模林志玲家族在內，上萬名病患的個資恐外洩。調查局獲報後已經立案偵辦，但院方卻未懲處周，還讓他繼續使用院內公務電腦，態度非常消極，形同縱容！

院內人士A先生告訴本刊，輔大醫院為籌措經費有推VIP會員制，外傳不少政商名流都在名單中，包含這些人在內，上萬名病患、醫護的個資，醫學研究案、受試者資料等等，都可能被周複製、掌握、竄改，情況非常嚴重。

第一名模林志玲（右2）因父親（右1）是輔大校友，曾捐款5百萬元給輔大醫院。（翻攝輔仁大學臉書）

▲第一名模林志玲（右2）因父親（右1）是輔大校友，曾捐款5百萬元給輔大醫院。（翻攝輔仁大學臉書）

本刊調查，誼遠控股體系董事長陳致遠、舉重金牌國手郭婞淳等輔大校友，都為輔大醫院出錢出力，第一名模林志玲的父親林繁男也是輔大校友，林志玲還以基金會名義，捐了500萬元建置兒童早療中心；眾多名人都與輔大醫院關係密切，但院方在駭客事件後，卻沒讓周姓治療師停職、接受調查，也沒有暫停他的帳號，十分離譜。

周姓治療師（圖）盜用同事帳號投票，東窗事發後已遭提告。（翻攝台灣呼吸治療產業工會臉書）

▲周姓治療師（圖）盜用同事帳號投票，東窗事發後已遭提告。（翻攝台灣呼吸治療產業工會臉書）

A先生指出，去年10月，輔大醫院舉辦工會代表選舉，周也登記參選，不料有同仁要投票時，卻發現已有投票紀錄，但投票時間他根本不在醫院，才知帳號被盜。院方調查後，發現有6名休假的同仁帳號被盜，且都是用同部公務電腦投票給周，而周當時一個人在醫院值大夜班，認為他是為了投票給自己，才盜用別人的帳密。

另名B小姐則說，案件曝光後，院方資訊人員發現有2部公務電腦被植入NGROK（轉發伺服器），可從遠端連線駭進醫院內部系統，還留下瀏覽病患資料的紀錄，而NGROK植入電腦時的帳號名稱就是周姓治療師的英文名字，事後院方緊急刪除程式，也向調查局舉發、立案調查，卻沒對周進行懲處。

周姓治療師的爭議不只如此，院內人士C先生告訴本刊，周在工會代表選舉期間，發現學弟沒有投票給他，竟傳訊辱罵學弟；他得知盜用帳密的事被提告後，竟還逼被害同事跟他簽條件離譜的和解書，讓同事非常傻眼。

周男盜用帳密挨告後，用離譜條件逼被害人與他簽和解書（圖）。（讀者提供）

▲周男盜用帳密挨告後，用離譜條件逼被害人與他簽和解書（圖）。（讀者提供）

本刊調查，周姓治療師到輔大醫院工作之前，曾在某醫藥公關公司上班，他遭控以遠端駭進該公司後台，盜用負責人帳密登入公司系統，取得員工的帳號密碼，甚至下載公司進行中的計畫及檔案，再存入自己的雲端帳號，事後被該公司查知提告送辦，周被判處有期徒刑2個月，緩刑2年。

輔大醫院回應表示，獲知同仁帳密遭盜用後，已於第一時間啟動司法程序調查，秉持偵查不公開原則，積極配合司法偵查機關偵辦，若經查證屬實，定依規定處置。

駭客事件後，輔大醫院未懲處周姓治療師，讓他繼續與被害人一起上班，非常消極。（示意畫面，圖非當事人，翻攝輔大醫院官網）

▲駭客事件後，輔大醫院未懲處周姓治療師，讓他繼續與被害人一起上班，非常消極。（示意畫面，圖非當事人，翻攝輔大醫院官網）

該院強調，將全面檢討並升級資訊安全防護措施，包括強化網路使用規範及防火牆機制等，以防止類似事件再度發生；未來也將持續強化內部溝通、監督與管理機制，並秉持透明、公正原則處理相關事宜，致力提供安全、安心的工作環境。


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