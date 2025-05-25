俄烏互釋逾600戰俘！士兵披國旗返家　基輔同日遭無人機轟炸

▲俄羅斯與烏克蘭自23日起進行連續3天的大規模換俘行動。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯與烏克蘭自本週末起進行連續3天的大規模換俘行動，雙方已釋放約600名軍人，是雙方三年戰爭以來規模最大的一次。然而，就在第2天的交換展開數小時前，烏克蘭首都基輔卻再度遭到俄軍無人機空襲，導致一棟住宅大樓起火受損，再度凸顯雙邊情勢仍緊張。

根據《路透社》報導，俄羅斯與烏克蘭在24日各自釋放了307名軍人，作為三天換俘行動的一部分，預計最終雙方將各釋放1000人。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在Telegram上宣布消息表示，「我們的目標是讓每一位被俘的烏克蘭人都能回家。」

▲獲釋的俄羅斯士兵下車後揮舞國旗。（圖／達志影像／美聯社）



當天畫面中可見，一輛輛載有獲釋士兵的巴士抵達烏克蘭境內，車門一開，戰士們披著藍黃國旗，與等候多時的家人擁抱團聚。部分民眾還舉著失聯親人的照片，試圖向剛回國的軍人打聽消息。獲釋軍人哈夫連科（Dmytro Havrylenko）與母親、兒子緊緊相擁，他哽咽表示，「這17個月真的很艱難，但我現在回家了，一切都好了。」

俄羅斯方面則發布影片顯示，獲釋的士兵下車後揮舞俄羅斯國旗、蘇聯旗與帝國旗。雙方在23日已各釋放390人，其中包括120名平民。

報導指出，這次戰俘交換協議是在本月16日於土耳其伊斯坦堡（Istanbul）進行的短暫會談中敲定，美國總統川普也公開表示，這次交換可能是俄烏和平談判邁出的重要一步。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）也表示，若本輪換俘順利完成，俄方將準備提出一份長期和平協議草案供烏方參考。

▲烏克蘭首都基輔24日再度遭到俄軍無人機空襲。（圖／達志影像／美聯社）



不過，就在24日的釋放行動展開前幾小時，基輔再度傳出爆炸聲。

基輔軍事管理局局長季卡琴科（Timur Tkachenko）指出，一架俄羅斯無人機的殘骸墜落在霍洛西伊夫斯基區（Holosiivskyi district），引發一棟公寓大樓火災，建築部分被毀，目前救援人員仍在現場搶救。

季卡琴科也表示，當時天空中至少有10架無人機出現，甚至還有更多陸續襲來。根據目擊者說法，整座城市都能聽到防空系統啟動的聲響，讓人無法忽視戰火帶來的陰影。