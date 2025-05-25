真人大玩家守護童年！兒童保護嘉年華登場　防火遊戲超吸睛

▲南紡購物中心前，家扶中心與消防局合辦「兒童保護嘉年華」，親子同樂學防災。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「兒童保護嘉年華」25日在南紡購物中心戶外廣場熱鬧登場，由南區家扶中心主辦、消防局第七大隊後甲分隊協辦，主打真人版「大玩家」闖關遊戲，吸引大批親子熱情參與，活動巧妙結合兒童保護與防火防災知識，在遊戲中植入安全教育理念，打造一場寓教於樂的知識冒險旅程。

活動設計以大型地板遊戲為舞台，孩子化身「小小冒險家」，透過擲骰前進、逐格挑戰的方式，完成各式關卡任務。任務內容涵蓋防火常識、緊急應變、避難指引等，讓孩子在遊戲中潛移默化學會正確應對災害，也增進親子間的互動合作。消防人員在場親切指導，現場歡笑聲不斷，學習氣氛活潑又充實。

消防局第七大隊長石家源表示，兒童是城市安全網絡的重要起點，將持續結合在地資源與社福團體，共同推動「點線面發展」的防災教育藍圖。消防局長李明峯也指出，孩子在災害中常處弱勢，透過與家扶中心攜手合作，把防火觀念從小紮根，是守護未來的具體行動。

台南市長黃偉哲親自肯定活動用心，表示兒童保護不僅防止外在威脅，更應從生活細節培養孩子安全意識。「讓孩子在遊戲中學習保護自己，也讓家長重新認識防災重要性，這就是嘉年華最重要的意義。」市府將持續推動與民間單位協作，共築友善、安心的成長環境。