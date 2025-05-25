太鼓、龍獅、藝陣齊聚安平！　天后宮「3+1」嘉年華千人同樂

▲安平天後宮「3+1鼓樂盛會」活動熱鬧展開，鼓聲響徹街頭巷弄，吸引大批民眾參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南安平鼓聲響徹古都！安平開台天後宮25日熱鬧舉辦「3+1鼓樂盛會」，整日從鼓術比賽、太鼓演出到踩街嘉年華不間斷，吸引超過千人參與。

主辦單位串聯市長盃龍獅鼓術賽、鼓樂嘉年華、廟埕踩街及全民體驗活動，將傳統藝術、地方信仰與市民參與完美交織，為安平注入滿滿文化能量與節奏魅力。

活動由安平天后宮主委盧友禮主持開幕，民政局長姜淋煌、市議員盧崑福等多位來賓到場共襄盛舉。上午登場的「2025年市長盃龍獅鼓術錦標賽」，共有台南各區20多隊幼兒、國小至社會組同場較勁，鼓聲震天、舞龍舞獅精彩連連。場邊同步展開的「運動i台灣2.0 古都．鼓都體驗會」，也吸引親子民眾排隊體驗打鼓，讓鼓樂真正走進生活。

午後登場的「2025年鼓樂嘉年華會」，邀集來自全台的太鼓隊輪番演出，結合傳統與現代風格，展現肢體與節奏的高度融合。傍晚的重頭戲「廟埕文化祭踩街嘉年華」更由10組鼓樂與表演團隊巡演至天後宮周邊六間廟宇，每站皆有演出，將藝陣文化帶進街頭、貼近信仰，鼓聲不絕於耳、觀眾圍繞駐足，熱鬧非凡。