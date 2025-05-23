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社會 社會焦點 保障人權

高雄男寫外掛賺469萬被遊戲公司告！法官當庭開掛　測試完判他無罪

手機,單身,滑手機,上網（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男子寫外掛上網販售賺了469萬，被遊戲公司提告違反著作權，法官判無罪。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

高雄市一名葉姓男子為了牟利，盯上多款人氣手機網路遊戲，製作了遊戲外掛，並且販賣牟利，因此被提告違反著作權。高雄地院法官實際下載遊戲，並使用外掛後，判葉男無罪，全案仍可上訴。

根據判決書內容，葉男是某網路商店、輔助外掛助手的負責人，他為了賺錢牟利，盯上了多款熱門的手機網路遊戲，並且製作外掛輔助程式，在網路上販售，根據使用的期間不同，收取300元至6,600元不等的費用，販售外掛至今已賺取469萬餘元。

遊戲公司發現後，也下載了這款外掛程式，並且開始蒐證，發現打開遊戲、外掛時，會跳出遊戲名稱等字型繪畫，因此認為葉男侵害了公司的著作財產權。

對此，葉男則表示，外掛程式執行時，彈出的對話框雖有出現遊戲的ICON圖示，但這並非他寫入外掛程式的，而是系統自行產生的。且單獨執行輔助程式時，也沒有跳出有關遊戲名稱的字型繪畫。

此外，實際找來使用外掛的玩家，玩家則聲稱，剛開始使用該外掛時，該外掛的圖示是水滴圖案，後來是經過其他玩家反映，作者才變更圖示，讓大家更好區分。執行外掛的過程中，並不會跳出遊戲的美術圖。

法官開庭的過程中，實際下載該遊戲，並且開啟了外掛程式，按照步驟開啟時，僅有搭配遊戲啟動時，會跳出遊戲的字型繪畫，如果單獨執行外掛程式，則不會跳出遊戲的字型繪畫。

後續法官進一步勘驗，認定在手機模擬器當中執行時，雖然會跳出遊戲的字型繪畫，但這是模擬器所設計的「超級使用者權限」所導致的，而非葉男所為。

法官經過審理後，認為依照現有證據，無從認定使用葉男開發的外掛程式時會跳出遊戲的美術著作，也沒有證據認定在模擬器上執行遊戲、外掛時，跳出含有遊戲字型繪畫的視窗等情況是葉男所為，因此判葉男無罪。

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