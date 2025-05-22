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賴清德上任周年當天 共軍在閩南海域舉行「兩棲登陸演習」

▲▼共軍在閩南海域舉行「兩棲登陸演習」。共軍軍演示意圖。（圖／翻攝央視軍事）

▲共軍在閩南海域舉行兩棲登陸演習。（圖／翻攝央視軍事，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

在賴清德總統上任一週年之際，共軍陸軍第73集團軍某合成旅5月20日早上在閩南某海域，出動05式兩棲戰車進行海上駕駛和登陸訓練。第73集團軍隸屬於東部戰區，軍部駐地福建廈門，被視為共軍對台作戰的最前線部隊。

央視軍事報導，當天上午，正在執行野外駐訓任務的第73集團軍某合成旅組織官兵，開展兩棲裝甲車海上駕駛訓練。在閩南某海域，多型兩棲裝甲車依次下海向目標海域開進，進行海上駕駛訓練。

此次訓練按編組進行，駕駛員需要全程閉艙駕駛，在1.5公里的海上訓練路段內，通過「直通路」、「樁間限制路」、「蛇型限制路」等多種限制障礙路後完成登陸，以訓練其精準感知方向和精準操作戰車的能力。

▲▼共軍在閩南海域舉行「兩棲登陸演習」。共軍軍演示意圖。（圖／翻攝央視軍事）

此次訓練出動的05式兩棲戰車被設計用於登陸作戰，海上時速可達40公里，即使攜帶重型武器也能高速航行，目前已部署在第73集團軍等部隊中，被視為對台作戰的「尖刀」力量。

報導稱，兩棲作戰真正撕開敵方防線的「尖刀」是艦上搭載的武裝直升機、兩棲裝甲車等裝備，而兩棲裝甲車則是突擊隊中最關鍵力量，「沒有兩棲戰車的突擊上陸，就談不上成功的登陸作戰」。

報導引述第73集團軍某旅伯少璞說，05式裝備是該兩棲重型合成旅的主要裝備，以他所在的合成營為例，編制的裝備比較多，形成登陸突擊作戰能力也比較強。

伯少璞還稱，他們現在的訓練從注重單一的技能訓練，到聯合向指揮方面佔的比例越來越多。

▲▼共軍在閩南海域舉行「兩棲登陸演習」。共軍軍演示意圖。（圖／翻攝央視軍事）

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