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快訊／8級強風來了　全台有雨「下最大」地區曝

（圖／氣象署）

▲今日天氣仍不穩定。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

防8級以上強陣風！中央氣象署表示，今天水氣仍多，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，並有較大雨勢出現的機率，其他地區有局部短暫陣雨。

豪雨特報：高雄市

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大雨特報：屏東縣

氣象署今天清晨發布「豪雨特報」，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日高雄市山區有局部大雨或豪雨發生，高雄及屏東有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

（圖／氣象署）

▲▼最新觀測圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署也發布「陸上強風特報」，東北風偏強，今晨至周一晚上，桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

氣象署說，今日水氣仍偏多，各地不定時有局部短暫陣雨，降雨機率高，其中在中南部有短暫陣雨或雷雨，並有較大雨勢發生的機會；東北季風影響，夜晚清晨天氣偏涼，各地低溫約21至24度，而白天在北部及宜花整天濕涼，高溫約23至25度，中部及台東約26至28度，南部則還是可以來到30、31度。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署預報，周一東北季風影響，北部有短暫陣雨，中部、東半部及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨；周二起東北季風減弱，白天氣溫略回升，環境轉為穩定，僅東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣象署表示，周三偏東風影響，東半部有局部短暫陣雨，下午起鋒面逐漸接近，西半部漸轉為有局部短暫陣雨，並且越晚雨勢越大；周四鋒面影響，天氣不穩定，各地有局部短暫陣雨或雷雨，西半部、東北部、東部易有短延時強降雨，西半部並有局部大雨機率。

氣象署指出，周五鋒面移動到巴士海峽，南部、東部、東南部地區較接近鋒面，天氣仍不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區降雨趨緩，為零星短暫陣雨後多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨；周六水氣減少，東部、東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨。

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