今天氣驟變轉涼轟雷雨！下週還有鋒面來襲　端午連假天氣曝光

▲今天第三波梅雨鋒面報到，中部以北轉涼有雷雨。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天第三波梅雨鋒面報到，中部以北轉涼有雷雨，下週四第四波梅雨鋒面來襲，有大範圍降雨；端午連假有好天氣。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(24)日「梅雨季」第3波鋒面南下，伴隨對流發展、中部以北轉有局部陣雨或雷雨；南部轉有局部短暫陣雨。

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各地氣溫略降，北台轉涼。各地區氣溫為：北部28降至22度、中部22至30度、南部24至34度、東部21至30度。



明日、下週一(25、26日)鋒面結構迅速減弱，各地雲量多、有局部短暫陣雨或雷雨，仍有小範圍對流發展的機率，各地氣溫稍降、北台轉涼。

▲第4波「梅雨季」鋒面通過，挾南方水氣，有大範圍明顯降雨(左圖)。連假首日(30日)8時模擬圖則顯示，鋒面已在巴士海峽(右圖)、將繼續南移，各地先後好轉。（圖／洩天機教室）

下週二(27日)鋒面南移至巴士海峽，各地天氣好轉。下週三(28日)另一鋒面逐漸接近，雲量漸增，轉有局部短暫降雨，機率愈晚愈高。下週四(29日)「梅雨季」第4波鋒面南下，仍為「移動性鋒面」、挾南方水氣，有大範圍明顯降雨，應注意。

午連假首日(30日)鋒面已在巴士海峽、繼續南移，各地先後好轉，南台灣離鋒面較近、清晨仍有局部短暫陣雨的機率；連假後兩天(31、1日)各地晴時多雲，逐日升溫，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。