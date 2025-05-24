僅剩上野動物園2隻！　日本和歌山縣遊樂園「4隻貓熊將回中國」

▲日本和歌山縣4隻大貓熊將送返中國。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

日本和歌山縣冒險世界遊樂園23日發布消息稱，園內目前飼養的4隻大貓熊「良濱、結濱、彩濱、楓濱」將於6月28日送返中國。屆時全日本將會只剩下東京上野動物園內的2隻大貓熊。

據《央視新聞》報導，24歲旅日大貓熊良濱將回中國安享晚年，此次送返的4隻大貓熊是被譽為「中日友好特使」的著名旅日大熊貓「永明」的妻女，分別是現年24歲的媽媽「良濱」，8歲的「結濱」、6歲的「彩濱」、4歲「楓濱」。

園方先前介紹，由於日中大貓熊合作保護計畫將於今年8月到期，為減輕大貓熊在運輸過程中的身體負擔，雙方商定在氣溫相對涼爽的6月完成轉移。

▲由上而下分別是，良濱，結濱、彩濱、楓濱。（圖／翻攝自微博，上同）

目前，「良濱」已步入高齡，返回中國後，將在醫療條件更為完善的環境中，安享晚年；「結濱」、「彩濱」、「楓濱」將參與繁殖計畫。

園方還說道，冒險世界遊樂園自1994年起開展大貓熊繁殖工作，至今已完成12次產崽、育成17隻幼崽，繁殖成果在中國以外的大熊貓繁殖機構中，居於前列。

報導指出，這次返還後，若無新的大貓熊赴日，東京上野動物園的「曉曉」和「蕾蕾」將成為日本國內，僅有的2隻大貓熊。