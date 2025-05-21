賴清德曾豪言承諾「擺脫行人地獄」　國民黨批：上任一年無作為

▲總統賴清德發表520。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

三峽日前發生3死12傷重大車禍，台灣行人安全再度受到關注，國民黨今（21日）痛批，總統賴清德曾公開允諾，會讓台灣擺脫「行人地獄」的惡名，但賴清德上任總統的這一年來卻毫無改革作為，呼籲民進黨政府應立即啟動制度改革，檢討高齡駕駛標準並公開改革進度，接受社會監督。

針對新北市三峽北大國小旁昨發生嚴重車禍，賴清德總統昨日發表就職周年談話時除了對死者及家屬致哀外，也表示事發後行政院已成立專案小組，盡速釐清事故發生原因，同時檢討改進，避免不幸再度發生。

國民黨抨擊，這起事故不僅是個別駕駛失誤的問題，更凸顯出台灣交通安全制度長期失能的危機。賴清德在選前曾大聲宣示：「下了車，我們都是走路的人」，要讓台灣擺脫「行人地獄」的惡名，自信強調自己曾任台南市長、行政院長，經驗豐富、能力充足。如今，賴清德就任總統一年，不僅毫無改革作為，連基本的交通安全保障都辦不到，留下的只有一張張破碎的承諾與一個個受難的家庭。

國民黨指出，根據交通部資料，2024年光是65歲以上高齡者的交通事故就高達 10萬3988件，造成1225人死亡、7萬3780人受傷。數據年年攀升，警訊不斷，卻遲遲未見政府提出具體對策。

對於民進黨立委吳琪銘辦公室主任林姿佑被爆出出面為三峽車禍事件肇事者緩頰，稱其人品良好、無酗酒習慣、居住地鄰近，並推測是心肌梗塞所致，國民黨感嘆，這完全無視死傷者家庭的巨大悲痛，令人心寒。

國民黨表示，台灣近來頻傳酒駕、毒駕、無照駕駛等事故，從高雄酒駕致死案件到各地違規駕駛亂象，顯示政府對交通亂象束手無策，監理制度形同虛設，改革承諾淪為空談。