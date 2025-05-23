滿70歲強制換照明年上路　立委游顥要求交部落實追蹤、獎勵

▲新北市三峽余翁駕車衝撞，釀成3死12傷。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

新北市三峽區日前發生7旬老翁衝撞下課學生和用路人、造成3死12傷的不幸事故，引發社會大眾對高齡駕駛交通安全的高度關注；交通部長陳世凱隨即宣布目前規劃將強制換照年齡由現行的75歲下修至70歲，預計於115年正式上路，立法委員游顥則對此提出多項質疑與建議，要求交部做好配套措施。

立法院交通委員會21日質詢，游顥指出，根據交通部統計，目前全國70歲以上駕駛人約有182萬人，預估10年後將成長至272萬人；他質疑在如此龐大的族群中，交通部是否能確實做到通知與追蹤，因為許多年長者可能未必能準確收到通知，或未能清楚了解換照所需準備的程序與文件。

陳世凱回應，該政策將比照現行75歲以上換照機制辦理，將持續透過監理單位進行個別通知，並結合地方政府、鄉鎮公所與老人團體，加強宣導與說明，確保訊息完整傳遞到駕駛本人與其家屬；公路局長陳文瑞也指出，自106年起實施的高齡駕駛換照制度，截至目前已有超過80萬5千人完成換照，約占應換照人數的九成，針對未來新增的70至74歲駕駛人，將設計更清楚、便利的操作流程，協助順利完成體檢、感知測試等程序。

游顥也認為現行換照誘因不足，僅提供200元或小禮物，可能無法有效提升意願、降低整體執行效率；他建議應提出更具吸引力的獎勵機制，以提升高齡駕駛配合度；陳世凱表示同意，將研議更有吸引力的獎勵方案，並持續強化制度設計。

游顥最後呼籲，政府應同步推動車輛科技防護系統補助政策，特別是針對老舊車輛缺乏防暴衝等安全裝置的情況，應納入補貼機制，以全面提升高齡駕駛行車安全；陳世凱回應，將進一步評估政策可行性，並視預算與執行能量研擬具體方案。