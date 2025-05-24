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花蓮鏡頭君剛修好「拍下不雅畫面」！現場抓猴全被直播

▲▼鏡頭君才剛修好，就拍到不雅畫面。（圖／翻攝YouTube／東部海岸國家風景管理處）

▲鏡頭君才剛修好，就拍到不雅畫面。（圖／翻攝YouTube／東部海岸國家風景管理處）

記者柯振中／綜合報導

台灣擁有許多自然的美景，但就算沒有到現場欣賞，網路上也有實況鏡頭能夠觀覽。位在花蓮大石鼻山上的即時影像攝影機先前因為天災損害，一直處於維護中的狀態，23日下午這部攝影機終於修好，沒想到竟意外拍下了「不雅畫面」，現場「抓猴」的片段曝光後，令許多網友笑成一團。

據了解，位在花蓮縣豐濱鄉的大石鼻山風景優美，即時影像的攝影機讓人就算不到場，也能觀覽美景。不過去年花蓮發生地震、又受到颱風影響，大石鼻山上的攝影機基座受損，因此有很長一段時間進入維修狀態。

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▲▼鏡頭君才剛修好，就拍到不雅畫面。（圖／翻攝YouTube／東部海岸國家風景管理處）

▲▼鏡頭君才剛修好，就拍到不雅畫面。（圖／翻攝YouTube／東部海岸國家風景管理處）

▲▼鏡頭君才剛修好，就拍到不雅畫面。（圖／翻攝YouTube／東部海岸國家風景管理處）

23日下午好消息傳出，大石鼻山上的即時影像攝影機成功修復，開始能夠提供即時影像。沒想到，修復後約一個小時左右，卻出現了一隻十分搶鏡的猴子。

這隻猴子23日傍晚5點47分左右出現，起先是在步道的扶手上休息、望向遠處的風景，不久後便開始整理毛髮、抓癢，並且把玩生殖器，逗趣的畫面全被拍了下來，引起許多討論。

不少網友對此留言笑稱，「太喜歡今天的猴猴探班影片了」、「猴猴覓食中，可愛」、「看起來東海岸的猴子伙食不錯，長得頭好壯壯」、「猴猴馬上來鏡頭君面前亮相了。」

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