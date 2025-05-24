花蓮女師今告別式！弟「鐘聲追思」：姊姊太優秀，國高中就有人追

▲花蓮女師今舉行告別式，弟弟致詞時還特地以上下課鐘聲表達追思。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者林東良、鄧木卿、莊智勝／台南報導

台南一名29歲的蔡姓女師前往花蓮偏鄉任教，未料短短不到9個月，竟遭到26歲的劉姓教友殺害。今(24日)蔡女家屬在台南舉行告別式，弟弟致詞時，還特地以姊姊最熟悉的鐘聲代表上下課，表達對她無限的追思。

蔡女在台南出生，有一個弟弟，家庭和樂，自幼就乖巧懂事、體貼父母，與弟弟感情極深；蔡女在8歲時，選擇投入主耶穌懷抱，年幼就已被主得著。就學期間蔡女認真努力學習，同儕間人緣極佳，高中時期成績優異，在選擇大學時，深知主召，進入成大中文系，同時進入召會生活，入住成大姊妹之家，蔡女竭力追求基督，投身召會生活大小聚集及各項服事，熱切傳揚福音。

蔡女2019年自成大畢業後，參加2年台灣福音工作全時間訓練，2021年結訓後回到台南服事，2022年隨主引導，回到教育現場，先後於台南兩所國中代課任教，2024年花蓮大地震後，蔡女有負擔至花蓮配搭福音牧養，也有心願至偏鄉任教，當年錄取正式前往花蓮教職。在花蓮任教期間，蔡女深受同事長官、學生喜愛，召會生活亦積極進取。

2025年寒假，蔡女還返回台南看望雙親，並與母親彼此鼓勵，未料5月16日深夜竟意外離世，留給家人無限追思。今(24日)舉行告別式，弟弟還特地以姊姊最熟悉的鐘聲代表上下課，感性地說「姊姊太優秀、又漂亮，國高中就有男生追求，但都選擇拒絕，一生要侍奉耶穌。」