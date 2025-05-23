新人「接電話都要教」　他嘆世代差異！全場吵翻：正常吧

▲原PO表示，竟要教新人如何接電話。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

過去有網友直言，00後新人有話直說、拒絕加班，重新整頓職場風氣。而一名網友直呼，沒想到現在還要教新人如何接電話，感嘆世代差異之大。文章引發全場吵翻，「沒事～我還教過同事收信和用行事曆」、「正常！有的人家裡還不見得有裝電話」；也有人認為，「只是一句話的事，不要什麼都牽扯到這個世代！」

一名網友在Threads直呼，現在的世代差異，居然已經到了要教同事如何接電話了，讓他崩潰附上哭臉的符號。

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文章一出，不少網友也遇過類似狀況，「沒事，我還要教同事寄信」、「我同事3年才學會電話禮儀，很可怕」、「沒事，我還要教同事便利袋怎麼黏，垃圾桶怎麼換垃圾袋」、「我還遇過要教網路線怎麼插」、「電腦使用也要一起教」、「沒事～我還教過同事收信和用行事曆」、「還要教他，上班時間超過1分鐘也算遲到喔」。

而另一派網友認為本來就該教，「新人白紙一張的話我會教他」、「認真說，我不會按分機，我同事曾經按分機然後警察來了」、「電話禮儀、轉接設定、印表機操作必教」、「正常！有的人家裡還不見得有裝電話，原因是都有手機了」、「公司的一定要教吧，接分機和轉接的方式也不是每家都一樣」、「正常吧！這個世代家裡不一定會有電話，而且每家公司的電話禮儀些許不同，這只是一句話的事，不要什麼都牽扯到這個世代」、「我26歲也不會用電話、影印機，另外日商、韓商接電話的方式，是連他們本國人都要學習的」。

其中一名網友分享，「是指說電話禮貌之類的公司內規嗎？我剛出社會的時候，覺得公司規定電話響3聲內要接，這個規定很奇怪，但我現在到別的公司，反而希望有這個規定，因為其他同事不在位置上，電話一直響好吵」。