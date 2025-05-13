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現在年輕人「工作隨便又沒禮貌」？她點出關鍵：跟年輕無關

▲▼上班,工作,OL,同事,小資女,加班,文書,行政,文組,正妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝） 

▲陳沂的朋友近期在抱怨年輕人。圖與本文無關。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

近日網紅陳沂發文表示，最近她身邊有好幾個朋友，都在抱怨現在的年輕人，像是工作態度隨便、沒禮貌等，讓她不禁想起，以前剛出社會時，他們也常被說「一代不如一代」，所以她現在想想，覺得這或許這是「人的問題，跟年輕無關」。

陳沂在臉書上發文表示，最近她身邊有好幾個朋友，都湊巧在抱怨現在的年輕人，像是說要面試卻沒到、講好要上班又臨時變卦、上班態度隨便、打掃只掃看得到的地方、對同事和客人沒禮貌、擺出「有做就好」的態度等。

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陳沂聽到這席話後，想起剛出社會那時，其實也常聽到大人說年輕人「一代不如一代」，但他們這些被說是「爛草莓」的年輕人，還是長成有用的大人了，並且能夠抱怨下一個世代。因此她認為，這都是人的問題，與年輕無關。

陳沂說，她以前也常碰到不負責的人，但這些人並沒有因為變老而變得負責，「他們即使變老了還是在那邊怪東怪西，覺得自己只是懷才不遇。」她的朋友們還能抱怨，是因為他們本來就是會把自己事情做好的人，所以擁有不錯的工作和經濟能力。

如果要說世代差異，陳沂認為，只能說現在剛出社會的年輕人，大多在物質資源較充足的環境下長大，對金錢相對沒有恐慌，因此不願意接受低薪、辛苦的工作，也是能理解的，「那高薪的能力又不足卻覺得自己可以，就業市場才會這麼難找人呀！」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「真的，想想跟年輕無關，真的就是人的問題」、「有跟你說不來上班、面試的，你都要偷笑了」、「我覺得是人的問題沒錯，但現在公司進的新人大部分是剛畢業的大學生，會有態度不好或是沒來上班直接消失的狀況，然後自己一直做錯事情還怪別人對他態度不好，我覺得他們應該就是不缺錢吧」。

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