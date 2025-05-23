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上海高架「太陽能＋隔音板」示範工程起火　啟用至今未滿一個月

▲上海高架道路「隔音板＋太陽能」示範工程發生火災。（圖／翻攝上觀新聞）

▲上海高架道路「隔音板＋太陽能」示範工程發生火災。（圖／翻攝上觀新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

上海虹梅南路高架道路21日下午驚傳火警。事故現場位於往虹梅南路隧道方向的高架隔音板頂部，鋪設於其上的太陽能板不知因何原因起火燃燒，冒出大量黑煙，甚至有部份材料碎片從高處掉落。據了解，起火設施為大陸首個高架道路「太陽能＋隔音板」示範工程，4月30日啟用運行至今未滿一個月。

▲上海高架道路「隔音板＋太陽能」示範工程發生火災。（圖／翻攝上觀新聞）

《極目新聞》報導，明火熄滅後，多位途經市民看到，高架聲屏障頂部燒出一個窟窿，頂部多塊光伏板燒損。截至發稿，事故現場仍在進一步清理。幸運的是，這起事故未造成人員傷亡。目前，起火原因正在進一步調查中。

▲上海高架道路「隔音板＋太陽能」示範工程發生火災。（圖／翻攝上觀新聞）

公開資訊顯示，該計畫選址虹梅南路高架聲屏障（隔音板，下同）頂部，總面積約2.6萬平方公尺，所建成的光伏（太陽能，下同）系統預估可年均發電3750萬度，並減排二氧化碳3.1萬噸。該工程由上海市交通委主導概念規劃，旨在推動交通設施與新能源融合發展，落實城市綠色低碳轉型。

虹梅南路光伏系統已於4月底由供電公司協助送電，發電戶號登記為臨港新片區華電新能源公司，火災發生後，該公司與參建單位上海奉賢燃機發電有限公司皆為作出回應，同時，華電新能源集團股份有限公司上海分公司也暫無官方說明，相關損失與後續責任歸屬仍待進一步調查。

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