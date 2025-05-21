101輛郵局電動車燒毀「不影響投遞」　報廢未移除電池成不定時炸彈

▲郵局101輛報廢電動車遭燒毀。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政於新北市新店青潭停車場昨日發生火警，停車場停放約760輛報廢電動機車，101輛遭燒毀。中華郵政公司今(21日)指出，初判是自燃所致，由於是報廢車輛，不影響投遞。不過停車場滿滿760輛報廢車輛卻未移除具風險的電池，宛如不定時炸彈，中華郵政表示，剩餘報廢車電池將先移除。



中華郵政新店青潭戶外停車場昨晚間10時許發生火警，消防人員20分鐘即將火勢撲滅，現場無人員傷亡，經消防人員初步研判疑似電動車輛自燃所致，正式起火原因仍待火災鑑識調查報告釐清。

中華郵政公司表示，這次火警造成101輛報廢電動機車損毀，該等車輛係106年購置，均已逾使用年限並完成繳牌報廢監理程序，訂於8月交付變賣。

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▲郵局101輛報廢電動車遭燒毀。（圖／記者陳以昇翻攝）

中華郵政指出，由於燒毀的是報廢車輛，今日郵件投遞作業照常進行，不影響用郵民眾權益及郵遞時效。

由於停車場停滿760輛報廢電動車，報廢後卻未將具風險且難滅火的電池移除，昨夜電動車疑似自燃後，火勢猛烈，101輛電動車火速被大火吞噬遭燒毀。

中華郵政公司表示，後續將全面檢視停車場消防設備、增加社區保全巡邏次數，並將剩餘報廢車輛電池先行移除，以防類似情事再度發生。