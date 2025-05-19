離奇！台南新營雜草火警　火勢撲滅後隔天赫見男屍

▲台南新營福園殯儀館旁空地18日發生雜草火警，19日竟發現1名男子陳屍該處。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市新營發生離奇命案，位於新營福園殯儀館旁空地18日中午傳出雜草火警，消防人員到場後迅速撲滅火勢，未造成財損，不料19日下午警方據報在燃燒處竟發現一具男子遺體，死者頭手腳有部分有燒燙傷，目前身分與死因仍待檢警進一步調查。

台南市消防局指出，18日上午11時13分接獲報案，新營區長榮路二段468巷303號旁雜草起火，立即派遣新營分隊出動消防車4輛、警消與義消共13人前往。消防人員11時22分抵達現場後展開灌救，火勢於11時49分撲滅，並進行殘火處理，初步勘查燃燒面積約30平方公尺，當時並無發有人員受困或傷亡。

未料，19日下午1時59分，新營分局通知消防局，在火場遺留區域發現一具男子遺體，地點即為18日雜草火警燃燒區域。消防局新營分隊於19日下午2時16分許再度派員到場協助鑑識與調查，初步研判死者疑為59歲男子，陳屍地點在距起火處約30~50公尺，惟消防人員18日進行殘火處理時，並未發現該男子傷亡，且該男子身上雖有燒燙傷，但並非一般火場的焦屍，目前死者詳細身分與死因、死亡時間，仍待檢察官會同法醫進一步鑑定中。

消防局指出，火警現場為雜草空地，無建築物受損，也未造成其他財物損失。由於火場有死者出現，消防局已報請火調科進行鑑識作業，後續將由檢警釐清死因是否與火警有直接關聯。