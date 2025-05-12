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蔡阿嘎工作室「開2職缺」網見薪資喊少！內行曝：重點是福利

▲蔡阿嘎。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎工作室徵人。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

記者施怡妏／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎近日招募新員工，貼出兩個職缺，「企畫執行兼伴讀人員」月薪5萬元，以及「陪玩家事小幫手」時薪220元，消息一出立刻引起討論，短短幾小時就收到超過上千封履歷，只好先暫時關閉職缺，掀起網友熱論。

蔡阿嘎在IG發限動，「難得再擴編，歡迎投履歷」，工作室招募兩個職缺，一個是月薪5萬元的「企劃執行兼伴讀人員」，工作內容有協助執行相關企劃、陪伴兒童閱讀寫作業、玩遊戲、不定期接送兒童，月休8天，排班制，彈性上下班，若有超時依照勞基法計算加班費或補休，還特別提到「錄取後須提供警察刑事紀錄證明」。

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另一職缺則為「陪玩家事小幫手」，時薪220元，主要負責陪伴小孩並協助家庭日常清潔工作，包括餐具消毒、衣物洗滌等。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼職缺曝光。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

職缺曝光便收到上千份履歷，蔡阿嘎表示，因為短時間內收到大量履歷，工作室已決定暫時關閉職缺，並專注於篩選與聯繫適合的應徵者，若沒找到合適的人選，會再重新開啟職缺，感謝大家踴躍支持，「請給我們兩周的時間」。

不過，部分網友認為薪資太少，「也太少，感覺這工作量薪水要再多一點才合理」、「時薪必須再高一些，說實話這樣的全方位型保母，最少要一小時1000以上比較合理」、「保母陪讀、企劃執行，上述是兩個職缺！兩個職務裡任一個都是專業職，放在一起徵才，簡直都是污辱了專業」。

不過也有網友表示，「感覺不錯啊，而且看他們每年尾牙都很大方，福利應該也不錯」、「說五萬很少的，阿嘎應該獎金、年終之類的都給得非常大方吧」、「誰還在看他們的月薪，不是都瞄準年終跟其他福利嗎？」

▼蔡阿嘎收到許多履歷。（圖／翻攝自蔡阿嘎IG）

▲▼ 。（圖／翻攝自蔡阿嘎IG）

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