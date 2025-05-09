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夢想不止寫在履歷上！　南英餐飲科開箱飯店職場　

▲南英商工學生走進台南維悅酒店後場，體驗真實職場環境，主動提問互動熱烈，提早探索職涯方向。（記者林東良翻攝，下同）

▲南英商工學生走進台南維悅酒店後場，體驗真實職場環境，主動提問互動熱烈，提早探索職涯方向。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升技職學生就業即戰力，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，9日攜手在地知名指標飯店—台南維悅酒店，辦理「青年就業服務－提升國、高中學生就業準備力計畫」職場參訪與徵才媒合活動，帶領私立南英高商餐飲科學生走進真實職場，提早開箱未來、探索職涯方向。

活動由台南就業中心以互動式講座揭開序幕，內容涵蓋職訓資源、履歷技巧與求職防詐要領，學生透過有獎問答、真實案例學習「如何避開詐騙職缺」、「如何讓履歷更吸睛」，在笑聲與驚呼中吸收實用知識，有學生驚訝表示：「原來求職網站也有陷阱！以後一定要看清楚再投履歷。」

▲南英商工學生走進台南維悅酒店後場，體驗真實職場環境，主動提問互動熱烈，提早探索職涯方向。（記者林東良翻攝，下同）

隨後進入飯店實地參訪，由維悅酒店副總經理蔡欣樺主講「旅宿風向球：未來趨勢大公開」，帶領學生認識飯店營運全貌。學生分組走訪房務、餐飲與接待部門，親眼見證後場房務整理流程、外場送餐禮儀與櫃檯接待的第一印象關鍵，更有學生直呼：「原來外場服務這麼講究細節，今天收穫真的很多！」

壓軸登場的是徵才媒合活動，維悅酒店開出外場服務生、房務人員與櫃檯接待員等三大職缺，月薪最高達3萬5千元，引起學生濃厚興趣，多人主動遞交履歷、與人資代表熱情互動，現場氣氛熱絡，展現十足企圖心。

台南就業中心主任洪儷瑋表示，這場活動不僅讓學生近距離觀察職場實況，更藉由與業界第一線接觸，協助學生從探索中思考未來方向，「我們希望讓青年不只是『看』職場，而是學會提問、互動、實踐，為未來職涯踏出更穩健的第一步。」

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