首次超過特斯拉！　比亞迪在歐銷量飆升169％

▲比亞迪電動車。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

比亞迪在歐洲的電動汽車月銷量首次超過特斯拉，拓展海外市場取得突破。汽車數據情報公司Jato Dynamics的數據顯示，4月份，比亞迪在歐洲註冊7231輛純電動汽車，年增169％；而特斯拉的註冊量為7165輛，年減49％。同月，比亞迪包括插電式混合動力汽車在內的汽車註冊量飆升359％。

英國《金融時報》報導，Jato Dynamics全球分析師費利佩．穆諾茲表示：「這是歐洲汽車市場的分水嶺，尤其是考慮到特斯拉多年來一直引領歐洲電動汽車市場，而比亞迪直到2022年底才正式開始在挪威和荷蘭以外的地區展開業務。」

與此同時，雷諾、斯特蘭蒂斯（Stellantis）和其他品牌也紛紛以更實惠的價格積極推出新型電動汽車。4月份，雷諾、斯柯達、福斯、奧迪和BMW的純電動汽車銷量也超過特斯拉。

報導稱，在比亞迪大舉進軍歐洲市場之際，特斯拉的銷量因產品組合老化、馬斯克干預地區政治及在川普政府中的角色而出現下滑。

儘管特斯拉近期升級旗艦車型Model Y，但在歐洲市場的銷量仍持續下滑。在特斯拉第一季利潤跌至2020年第四季以來的最低水準後，馬斯克宣布將辭去美國政府職務，專注於公司營運。

報導提到，在全球範圍內，比亞迪已超越特斯拉，成為全球最大的電動汽車製造商。

近年來，比亞迪已在30多個歐洲國家推出8款車型，其中包括售價低至2.229萬歐元的低價車，在該領域幾乎沒有直接競爭對手。同時，比亞迪和其他中國車企加快進軍歐洲市場的步伐，先後推出插電式混合動力汽車，這些汽車不受歐盟對中國產電動汽車徵收高達45％的關稅的影響。

路透社指出，4月份，歐洲純電動汽車註冊量較去年同期激增28％，主要受中國汽車品牌的推動。數據顯示，儘管歐盟對中國產電動汽車徵收45％關稅，但當月中國電動汽車註冊量仍年增59％，達到1.53萬輛，而插電式混合動力汽車註冊量增長近8倍，達到9649輛。