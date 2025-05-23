小草聲援柯文哲遭「多位黑衣人嗆聲」　他還原過程：很擔心會再發生

▲小草靜坐遭遇黑衣人包圍挑釁。（圖／翻攝自Facebook／林昭印，下同）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，至今已遭羈押數月，支持者小草發起「寧靜革命」行動持續在土城看守所靜坐，未料22日晚間直播錄下，一位黑衣男子先是嗆聲「柯文哲關到死」，後續更找了多位黑衣男助陣，包圍小草叫囂與挑釁，此舉也驚動附近警方介入。對此，民眾黨新竹縣黨代表徐勝凌還原過程直言，很擔心未來這種事情會再發生。民眾黨中央委員林昭印則表示，請政府拿出嚴查組織犯罪的相同標準，認真辦。

徐勝凌還原過程表示，昨晚土城看守所外，幾個黑衣人騎車經過，對靜坐小草大喊「柯文哲關到死」，一位夥伴回嘴「靠腰喔」，結果黑衣人摔車，便惱羞成怒烙人要來圍現場的小草。

徐勝凌表示，還好平時都有小草現場直播，大家看到後，除了現場立刻報警外，土城分局電話也立刻被全國小草被打爆，波麗士大人很快就來處理，並將滋事份子帶回偵訊。

徐勝凌說，通常派出所都會派員警在看守所外待命，但小草都非常和平理性，所以他們一般不會干涉大家，巡邏車也會停比較遠，也因此若有狀況時可能不會立刻察覺。

徐勝凌強調，這個事件是土城靜坐開始以來，第一次遇到有不理性的滋事，很擔心未來這種事情會再發生。請所有夥伴們都一定要注意自身安全，遇到滋事者挑釁不要直接和對方正面起衝突，有狀況就請立刻撥打派出所電話求助，他們馬上就能過來處理，大家平安！

另外，林昭印也透露，22日晚間土城靜坐現場，有幾位大哥渾身酒氣，不但對支持者嗆聲、動作挑釁，疑似酒駕還嗆聲「打給派出所所長」想壓警察不辦案？分局員警則表示會依恐嚇罪偵辦，那大家就等著看，到底會不會真的辦！

林昭印也不滿批評，民進黨流氓可以這樣恐嚇民眾？民進黨的黨公職不用出來譴責？請政府拿出嚴查組織犯罪的相同標準，認真辦。