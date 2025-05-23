小草北所外靜坐遭挑釁　民眾黨新北黨部譴責籲警方依法究責

▲小草北所外聲援柯文哲。（圖／記者陸運陞攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨前主席柯文哲遭羈押禁見後，不少支持者「小草」自發性聚集北所外靜坐聲援，但22日晚間卻發生數位民眾不斷辱罵髒話、言語挑釁，甚至作勢欲動手攻擊。對此，民眾黨新北市黨部聲明，支持者聲援柯前主席從未主動與他人發生任何衝突，民主社會中多元聲音應受到保障，而非以暴力或語言挑釁挑起事端。對於任何試圖干擾行為，嚴正譴責滋事民眾的行為。

民眾黨新北市黨部表示，事情發生時，在場的市黨部幹部立即報警，新北市議員陳世軒也在第一時間聯繫警方，除詳細了解事發經過，並請警方協助，避免民眾繼續滋事，陳世軒議員也持續掌握事情進度並處理後續。

新北市黨部指出，小草們自去年9月以來，持續在北所前靜坐，始終以理性、溫和的方式表達立場，聲援柯文哲前主席，從未主動與他人發生任何衝突。面對22日晚間的騷擾與挑釁，小草展現極高的自制，未被鬧事民眾激怒。

新北市黨部呼籲，尊重每一位表達意見的公民，民主社會中多元聲音應受到保障，而非以暴力或語言挑釁挑起事端。對於任何試圖干擾行為，我們嚴正譴責，並支持警方依法究責。新北市黨部也會持續關注北所前的情況，確保小草的人身安全。

對此，土城分局表示，本案現場4名男子對在看守所守護民眾有口頭上糾紛，雖有滋事情事，本分局秉持行政中立，遇有民眾報案依規定受理並積極究辦，本案依照恐嚇罪嫌詢問後，移請新北地檢署偵辦，以維護社會秩序穩定及自由言論表述。

土城警分局呼籲，民眾表達政治立場應理性行動，並依法表達訴求，切勿違法而影響人權法益。