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社會 社會焦點 保障人權

獨／新北男赴女子看守所探監　門口大抽「喪屍煙彈」被逮

記者黃哲民、陸運陞／新北報導

新北市土城區今天（22日）下午4時許，有民眾報案指稱，一名男子神情恍惚在女子看守所接見室外抽電子煙，疑似正在吸食毒品；警方獲報抵達，發現該名男子，立即上前盤查，隨即在身上搜出2枚喪屍煙彈，立即帶回派出所偵辦，男子坦承吸食外，警方將持續追查毒品來源。

▲孫男到看守所接見，卻抽起喪屍煙彈，行為怪異遭民眾檢舉。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲孫男在台北女子看守所外抽起喪屍煙彈，之後行為怪異遭民眾檢舉。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，有多項毒品前科的28歲孫姓男子，平時在工廠從事鐵工，今天下午搭乘朋友的車到土城台北女子看守所會客，但在申請接見的等待時間，孫男竟然拿出依託咪酯煙彈，在接見室外大口大口的抽了起來，隨後出現幻覺做出令人詭異的動作，一旁民眾發現有異，隨即撥打110請警方前來了解。

▲孫男到看守所接見，卻抽起喪屍煙彈，行為怪異遭民眾檢舉。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲孫男剛吸完毒神智不清，無法與警員正常應答。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方到場，發現孫男神智不清、步伐踉蹌，甚至一開始無法與警員正常應答，警員喝令孫男拿出身上物品，赫然發現一支電子煙及2枚煙彈，經檢驗後呈依托咪酯陽性反應，隨即帶回派出所偵辦，並依違反毒品危害防制條例，移送新北地方檢察署偵辦，沒想到孫男還沒探監，卻將自己送進大牢。

▲孫男到看守所接見，卻抽起喪屍煙彈，行為怪異遭民眾檢舉。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方在孫男身上搜出電子煙主機1支、依託咪酯煙彈2枚。（圖／記者陸運陞翻攝）

土城分局呼籲，吸毒一時，後悔一世，毒品除戕害身心健康，對社會治安影響甚鉅，切勿踏上吸毒不歸路，大家一起反毒，遠離毒品，本分局將持續掃蕩各類毒品，以維護社會治安。

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