普丁下令　在俄烏邊境設立「安全緩衝區」

▲普丁下令俄軍在俄烏邊境建立「安全緩衝區」。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯總統普丁22日表示，俄軍正在俄羅斯與烏克蘭邊境區建立「安全緩衝區」。對此，烏克蘭也做出回應。

CNN、基輔獨立報等報導，普丁在今年3月造訪庫斯克地區期間提出建立緩衝區的可能性，並在22日與政府官員的會議上再度提及這項邊境計畫，討論恢復與重建邊境地區計畫的必要性。

普丁指出，為保障安全、保護人民生命健康最重要的議題，就是在發生過戰鬥行動的區域進行排雷作業，包括清除未爆炸彈藥、地雷、武裝分子留下的武器藏匿處，「我重申，這些工作涉及庫斯克州、布良斯克州、別爾哥羅德州，這些地區曾受到攻擊，且仍在遭受攻擊」。

普丁說明，必須協助人民返回家鄉與定居點，並在安全條件允許的狀態下恢復所有交通與其他基礎設施，「我已經說過，我們決定在邊境建立必要安全緩衝區，我國武裝力量目前正在解決這個問題，敵方火力點正被積極壓制，工作正在進行中」。

針對普丁的言論，烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）在社群平台X發文指出，「我要提醒全世界，普丁關於緩衝區的這番言論，是在積極推動全面持久停火、停止殺戮推展和平之際提出的。這些新侵略性主張顯然是在否定和平努力，顯示普丁一直以來、至今仍是這場殺戮持續的唯一原因，他應該承受更多壓力來結束這場戰爭」。