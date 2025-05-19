快訊／屏東議員郭再添將入監！暗營兩岸地下匯兌　判刑4年定讞

▲屏東縣議員郭再添經營地下匯兌，遭判刑4年定讞。（圖／翻攝郭再添臉書）



記者吳銘峯／台北報導

屏東縣議員郭再添遭檢調單位查出，利用自己的兩個銀行帳戶，私下經營兩岸地下匯兌，最少幫8名男女、共22次經手匯款1358萬餘元，檢方因此依照違反《銀行法》「非法辦理國內外匯兌業務罪」提起公訴，一二審均將他判刑4年。全案再上訴，最高法院19日駁回上訴定讞。

現年52歲的郭再添曾在大陸經商，2009年首度參選屏東縣議員，順利當選後，又於2014年連任成功，但2018年挑戰三連霸失利。2022年他以無黨籍的身分再度參選，這次順利當選。

不過郭再添這次當選後，鬧出許多案件。他2023年10月間，因為經營詐騙集團的友人找上他協助，稱集團內有人私吞200多萬元；郭男因此指示手下，將對方從高雄三民區的燒烤店帶走，帶到屏東新園鄉某處所談判，但談判破裂，對方遭郭男手下多人毆打凌虐，並輾轉被帶到郭再添配偶經營的民宿、屏東高樹鄉工寮、高雄旗山工寮等處，最後警方獲報在旗山地區救出被害人，但被害人已經遍體麟傷。檢方因本案向法院聲請羈押郭再添獲准，並依照傷害等罪嫌，提起公訴，目前案件仍由法院審理中。

另外檢方清查郭再添名下帳戶，發現他在華南銀行及第一銀行的兩個銀行帳戶中，有不少資金進出的紀錄。進一步清查後，檢方認為他涉嫌經營兩岸地下匯兌，最少協助8名男女、共22次，金額1358萬餘元的匯款，因此檢方對他提起公訴。

法院審理時，郭男否認犯案，辯稱這是他買賣普洱茶跟石斑魚的貨款，並非處理地下匯兌。但法院傳喚相關的匯款人，經過比對證詞後，認為匯款人當時確實都是以為這是加速台灣、大陸間匯款的管道，可見郭男確實經營地下匯兌業務。一二審法院因此均將他判刑4年，郭再添再上訴第三審，最高法院19日駁回上訴定讞，郭再添將入獄服刑。