世壯運服裝印錯字變「TAIPI」　60歲男落網：覺得很瞎才轉傳



▲網路傳出世壯運NG運動服，將「TAIPEI」打成「TAIPI」，被認定假訊息。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

世壯運在雙北舉行，有網友在社群網站上貼文，稱「繼廣告上的『台北』，英文被翻譯『TAIIPEI』後再一包（再度出包），在國小服務的友人收到學校發給每位教職員的世壯運NG衣服。」還附上一張衣服照片，北市刑大也在22日通知發文網友到案說明，網友到案則解釋，朋友傳給他看，只覺得怎麼有這麼瞎的事情。

警方調查，60歲黃姓男子平時從事汽車業務員，在日前於網路社群上抒發心情，於21日公開貼文，稱「繼廣告上的『台北』，英文被翻譯成『TAIIPEI』後再一包（再度出包），在國小服務的友人收到學校發給每位教職員的世壯運NG衣服。」等內容。

黃男還貼出衣服照片，發現照片上衣服的字樣，從「TAIPEI」變成「TAIPI」，此言論經網路廣泛轉發造成輿論，該訊息業經世壯運執行委員會證實為不實訊息。

世壯運執行委員會惟恐不實訊息影響賽事進行，遂通報台北市政府警察局展開調查，經刑事警察大隊追查，該則不實訊息貼文是由黃姓男子所張貼。

警方也在22日通知黃男到案說明，他坦承張貼該則不實訊息之貼文，詢後將依社會秩序維護法第63條第1項第5款之規定，移送管轄法院裁處。