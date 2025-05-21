中央補助短撥逾34億...歲入少10%　南投縣老人健保補助計畫被迫喊停

▲中央補助短撥導致南投縣暫緩實施老人健保自付額補助，圖為衛福部南投醫院醫師為老人進行例行健檢。（圖／資料照片，部立南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

行政院宣布減列114年度中央對南投縣政府一般性補助款34億9638萬8000元，占該縣年度總預算歲入總額10.11%；縣政府表示，將提出四大因應作為，包括延後債務償還、暫緩老人健保自付額補助等，以維持縣政基本運作與財政彈性。

南投縣長許淑華指出，該縣長期依賴中央統籌分配稅款與一般性補助款支應各項基礎建設與社會福利。此次補助款遭減列，不僅衝擊財政規劃，也將影響多項中大建設計畫、縣政推動與民眾權益，縣府將啟動四項調整方案，希望能在有限資源下兼顧施政穩定與縣民福祉：

一、延後債務償還，釋出財政空間，縣府指許淑華自上任2年多以來已償還債務61億元、剩餘31億餘元，原預計今年首度達成零債務計畫如今生變，決定將債務餘額償還時程延後，以釋出必要的財政空間，確保縣政正常運作與財政調度彈性；二、地方建設計畫與民間團體補助可能縮減，相關補助與工程進度將視財政狀況進行優先順序調整，確保地方建設持續推動。

三、重大建設採分年編列預算，為保障人事費與法定支出穩定，縣府將針對已啟動的重大建設案依實際進度採分年編列預算辦理，尚未動工之新興重大建設，則將因資金限制評估延後推動，縣府也將積極爭取外部資源，降低對長期縣政發展的衝擊；四、社福政策可能暫緩上路，原規劃自115年起實施之「補助設籍本縣65歲以上長者全民健保自付額」政策，因財源不足將暫緩辦理，未來將視整體財政狀況滾動檢討。

縣府強調，針對如南投縣等一般財政資源較為有限的縣市，中央應給予合理支持與制度性照顧，協助地方穩健推動各項施政，盼中央能儘速恢復原核定之一般性補助款額度，並依時撥付，以緩解地方財政壓力。