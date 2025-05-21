藍白沒凍刪行政院卻大砍地方一般性補助款　馬文君砲轟：家暴政府

▲行政院大砍南投縣一般性補助款、縣府宣布暫緩實施老人健保補助，圖為衛福部南投醫院醫師為老年人進行例行健檢。（圖／資料照片，部立南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

行政院主計總處於5月16日發文南投縣政府，表示將刪減一般性補助款、短撥普通統籌分配稅款，一般性補助款部分短少近35億元，對縣府財政影響相當大；立委馬文君痛批，藍白立院黨團完全沒刪除凍結今年行政院編列給地方的一般性補助款，民進黨政府竟將「通案刪減部分」中沒指定項目的部分都砍在一般性補助款，分明是「家暴政府」。

根據南投縣政府資料，今年中央核定給該縣的一般性補助款原為128.01億元，未來將短撥近35億元，比例高達27.3%；馬文君指出，影響最大就是社會福利與教育，包括對低收入家庭的兒童就學教育補助、中低收入老人生活津貼，以及學校水電費、學生營養午餐及校舍修繕等經費，都與基層民眾生活息息相關，特別是偏鄉民眾及學童等弱勢族群。

馬文君強調，今年行政院編列給地方的一般性補助款，款項共2501億1279萬，藍白黨團完全沒刪除凍結、完全可動支；即使針對今年中央政府總預算採用「通案刪減部分」，也分為指定項目303億元、沒有指定的項目636億元，希望行政院在必要預算外要想辦法撙節，刪除最不具重要性、急迫性及最不影響人民的事項。

馬文君批評，民進黨政府卻將腦筋動到地方要照顧基層民眾的「一般性補助款」，要將「通案刪減部分」中沒指定項目的636億元都砍在一般性補助款，各縣市至少都被刪減20至30%的款項，未與地方政府溝通就直接刪除其重要財源，「民進黨分明就是家暴政府，不思自我撙節，不管地方死活，懲罰人民、欺負弱勢。」

馬文君呼籲，行政院應儘速撥補刪除款項，更不能把對民眾的照顧當作朝野政治操作的工具，畢竟最後受影響的終究是人民。