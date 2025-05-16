獨／2機車騎士誤闖中橫便道　封路延誤1小時遭警開罰

▲2名機車騎士誤闖中橫便道，經管制人員發現封路帶回遭警開罰，下午車隊延誤1小時後才放行。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者 李陳信得／台中報導

兩名機車騎士16日騎機車到中橫便道谷關管制前，恰遇到放行時間，隨車隊闖入便道內，後經管制人員發現後立即封閉道路，將2人帶回並請警方協助，延誤後方車流1小時。警方依違反交通管制條例第60條2項2款，開罰新台幣900至1800元。公路局谷關工務段表示，中橫37臨時便道屬於管制區域，僅供大梨山居民、工程人員、公務及緊急救難通行，一般民眾及遊客、機車及行人都不能通行。

今下午4時30分放行時間，兩名機車騎士前往谷關溫泉區遊玩，到中橫便道37公里谷關管制站時恰遇到放行時間，便隨車隊闖入便道內，幸經管制人員發現後立即通報青山站人員封閉道路，在9.2K將兩輛機車攔截，並通知員警前來處理。谷關派出所員警陳若甄及谷關工務段人員前往將2人護送出來，並依規定擅闖管制區開罰。

谷關工務段段長饒哲銘表示，中橫便道僅限大梨山居民及工務通行，並未開放一般民眾、行人及機車通行，今有民眾騎機車誤闖便道，容易發生危險，立即先暫時封閉道路，將兩機車護送帶離，下午4時30分放行車輛因此延誤1小時後放行。